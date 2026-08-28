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Caravan Salon gestartetFord feiert 40 Jahre Nugget

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4 min
Ford Nugget 2026

Ford Nugget 2026 mit neuem Hochdach

Copyright: Ford-Werke GmbH

In Düsseldorf läuft bis zum kommenden Wochenende die größte Campingmesse der Welt. Für den Kölner Autobauer Ford ist die Messe 2026 von besonderer Bedeutung.

In Düsseldorf ist am Freitag der Caravan Salon gestartet, nach Angaben der Veranstalter die größte Messe für Campingbedarf weltweit. Mehr als 830 Aussteller präsentieren bei der Düsseldorfer Messe in 15 Hallen Reisemobile, Wohnwagen und andere Produkte und Dienstleistungen rund um das mobile Reisen, das waren etwa 20 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr und stellt einen Rekord da. Die Publikumsmesse läuft bis zum 6.

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