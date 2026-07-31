„Erfolgsgeschichten beginnen hier“, heißt es auch an diesem Wochenende in dicken weißen Buchstaben auf der Homepage der Commerzbank. Im Mittelpunkt des Fotos steht, wie eine Kathedrale des Geldes, der Commerzbanktower, immer noch Deutschlands höchstes Haus. Das Ganze wirkt wie ein schöner Traum.