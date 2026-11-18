Vertrauen ist der Anfang von allem – das war in den 1990er der Werbeslogan der Deutschen Bank. Zu jener Zeit übernahm das größte deutsche Kreditinstitut das US-Haus Bankers Trust und wurde so mit einer Bilanzsumme von unvorstellbaren 1,55 Billionen Mark zur größten Bank der Welt. Beim Branchenprimus herrschte damals Aufbruchstimmung.

Man gab sich ein weltoffenes, vertrauensschaffendes Image. Schon 2003 verabschiedete man sich in Frankfurt vom Claim mit dem „Vertrauen“ und wechselte zu „Leistung aus Leidenschaft“, was Spötter schnell zu „Leistung, die Leiden schafft“ umformulierten.

Sie sollten Recht behalten. Schon ein Jahr später stand der damalige Bankchef Josef Ackermann im Zusammenhang mit dem Mannesmann-Prozess vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Untreue in schweren Fällen vor. Er wurde zuerst freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hob die Freisprüche auf. In der Neuauflage vor dem Landgericht Düsseldorf einigten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schließlich auf eine Einstellung des Verfahrens 2006 gegen Geldauflagen in Höhe von insgesamt 5,8 Millionen Euro. Davon entfielen 3,2 Millionen auf Ackermann.

Vorstände auf der Anklagebank

Damals war das ein Skandal ohne Gleichen. Deutschlands oberster Bankier auf der Anklagebank – das erschütterte den Finanzplatz. Dabei war es erst die Spitze des Eisbergs. Die Fülle an Skandalen, die die Deutsche Bank noch hervorbringen würde, würde diesen Leitartikel sprengen. Die Vorwürfe an der Pleite des Medienkonzerns von Leo Kirch mitsschuldig zu sein, endeten zwar mit drei Freisprüchen, beschäftigten Gerichte und Medien aber mehr als ein Jahrzehnt lang. Es folgten Russlandgeschäfte mit Geldwäschevorwürfen, Versuche von Deutsch-Bankern, den Referenzzins Libor zu manipulieren, dubiose Hypothekengeschäfte in den USA die mutmaßlich den Kollaps des Immobilienmarktes 2008 befeuerten.

Im November 2023 räumt die Deutsche Bank ihre Beteiligung an einem rechtswidrigen Kartell ein. Ein Bußgeld von knapp 156 Millionen Euro blieb ihr laut EU-Kommission nur erspart, weil sie als Kronzeugin mit den Behörden zusammenarbeitete. Es ging um Preisabsprachen sowie den Austausch über Strategien beim Handel mit Anleihen. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Nach jedem Skandal gelobte die Deutsch Bank Besserung – bis zum nächsten Zwischenfall.

Der kam am Montag raus. Die Deutsche Bank sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus.

„Wir wussten, dass diese Bank Defizite hatte, und haben sie behoben.“ In Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro geflossen, sagt Bankchef Christian Sewing. Und genau das reicht nicht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und mehrmals? Die Bank muss nachhaltig unter Beweis stellen, dass sie ihre schwarzen Schafe identifizieren und ausmerzen kann.

Die Aktie verlor am Dienstag und Mittwoch zeitweise mehr als sechs Prozent. Die Anleger behandeln das Thema also nicht als erledigt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob die Bank Geld verdient, sondern ob sie Risiken tatsächlich kontrolliert.