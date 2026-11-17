Die Deutsche Bank wird offenbar von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ein Datenleck enthüllt einem Medienbericht zufolge zahlreiche fragwürdige Geschäftspraktiken und Kontrollversagen beim größten deutschen Geldhaus. Das Leak umfasse mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter mehr als neun Millionen E-Mails, außerdem Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge, berichtete das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Dienstag. Das Magazin hat die Daten unter anderem mit dem ZDF und weiteren internationalen Partnermedien ausgewertet.

Den Angaben nach geben die Daten Einblick in den Umgang der Bank mit umstrittenen Kunden. Laut „Spiegel“ zeige sich dabei ein wiederkehrendes Muster. So seien interne Warnungen und Bedenken vielfach übergangen worden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kundenbeziehungen einzugehen.

Bericht: Deutsche Bank warb um Oligarchen

Dem Bericht zufolge dokumentieren die Unterlagen unter anderem, wie die Deutsche Bank um Oligarchen warb und ihr Russlandgeschäft noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte. Auch neue Details über die langjährige Geschäftsbeziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie die Geschäfte der Bank mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump finden sich in den Daten.

Die Dokumente zeigen den Angaben nach zudem, dass die Bank umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufsetzte und mutmaßlich kriminelle Netzwerke Geld über ihre Kanäle schleusen konnten. Ferner gäben sie Einblicke in Rüstungsgeschäfte mit problematischen Staaten, das Engagement der Bank für Kunden aus klimaschädlichen Branchen und die Fortführung von Spendenkonten der AfD trotz interner Widerstände.

Daten stammen von Whistleblowern

Die Daten stammen „Spiegel“ zufolge von Whistleblowern und wurden über Journalisten aus Südafrika und Indien an mehr als 50 Medienhäuser weltweit weitergegeben.

Die Deutsche Bank bestreitet nicht, dass es sich um echte Unterlagen handele, spricht aber von „mutmaßlichen internen Dokumenten“. „Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte“, erklärte das Geldinstitut.

Die Bank habe in den vergangenen Jahren unter ihrem Chef Christian Sewing „einen grundlegenden Wandel durchlaufen und dabei zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme investiert“. Die Deutsche Bank sei heute „eine andere Bank“. (afp)