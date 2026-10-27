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Grüner ZementNeubaurs Leuchtturm wackelt

In Geseke in Westfalen sollte das erste klimaneutrale Zementwerk Deutschlands entstehen - Der Betreiber hat das von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur stark geförderte Millionenprojekt jetzt auf Eis gelegt

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Von viel Grün und einem Baggersee umschlossen liegt das Zementwerk von Geseke am südlichen Rande der norddeutschen Tiefebene. Auf der Zufahrtsstraße fährt ein Lastwagen entlang.

Zementwerk der Heidelberg Materials im westfälischen Geseke

Copyright: Heidelberg Materials

Das Ziel, Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, hat einen erheblichen Dämpfer erlitten. Ende vergangener Woche hat der Baustoffkonzern Heidelberg Materials berichtet, sein Modellprojekt GeZero im westfälischen Geseke (Kreis Soest) auf Eis zu legen. Damit wackelt nicht nur eines der spannendsten Projekt für eine umweltschonende europäische Baustoffindustrie, sondern auch ein Kernprojekt der ehrgeizigen Dekarbonisierungsstrategie in NRW.

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