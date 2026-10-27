Das Ziel, Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, hat einen erheblichen Dämpfer erlitten. Ende vergangener Woche hat der Baustoffkonzern Heidelberg Materials berichtet, sein Modellprojekt GeZero im westfälischen Geseke (Kreis Soest) auf Eis zu legen. Damit wackelt nicht nur eines der spannendsten Projekt für eine umweltschonende europäische Baustoffindustrie, sondern auch ein Kernprojekt der ehrgeizigen Dekarbonisierungsstrategie in NRW.