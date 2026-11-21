Das Videospiel „Grand Theft Auto VI“ hat nach Angaben des Entwicklerstudios „Rockstar Games“ am ersten Verkaufstag 3,79 Milliarden Dollar (umgerechnet 3,46 Milliarden Euro) Umsatz eingespielt. Das sei der umsatzstärkste Start eines Unterhaltungsprodukts überhaupt, erklärte „Rockstar Games“ am Freitag.

Die Zahl beruht auf Schätzungen des Unternehmens zu den weltweiten Einzelhandelsumsätzen vom Donnerstag. Bereits vor der Veröffentlichung seien 32,5 Millionen Exemplare verkauft worden – ein Rekord über alle Plattformen hinweg. „Wir fühlen uns unglaublich geehrt von der Resonanz der Spieler weltweit“, erklärte „Rockstar“-Chef Sam Houser.

% Umfrage Können Sie den Hype um das Spiel nachvollziehen? 21.11.2026 Nein, ich habe damit nichts am Hut. Ja, das Spiel ist beeindruckend. Nein, das Spiel ist nicht so gut, wie der Hype es versprochen hat.

GTA VI: Umsatz viel höher als bei Vorgängerversion

Der Umsatz ist fast fünfmal so hoch wie die rund 800 Millionen Dollar, die das Vorgängerspiel „GTA V“ 2013 in den ersten 24 Stunden erzielt hatte.

Er übertrifft auch die gesamten weltweiten Kinoeinnahmen von „Avengers: Endgame“, der seit einer Wiederaufführung im Oktober mit rund 2,9 Milliarden Dollar wieder als umsatzstärkster Kinofilm aller Zeiten gilt.

„Rockstar Games“, das zum US-Videospielkonzern Take-Two Interactive gehört, hatte mehr als acht Jahre an dem Spiel gearbeitet und dessen Veröffentlichung zweimal verschoben. Die Entwicklungskosten werden auf eine bis anderthalb Milliarden Dollar geschätzt.

GTA IV: Satire oder Verherrlichung von Gewalt?

Die „GTA“-Spielereihe erscheint seit 1997. Den Entwicklern wird seit Jahrzehnten vorgeworfen, in den „GTA“-Spielen Gewalt und Kriminalität zu verherrlichen. Spieler können unter anderem Fußgänger überfahren, Drogen verkaufen oder auf Polizisten schießen.

Zugleich ist „GTA“ auch zu einem Symbol für subversive, popkulturelle Kritik an bestehenden US-Verhältnissen geworden, bei der Missstände auf die Schippe genommen werden. (afp)