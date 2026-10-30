„Etwas an Schwung gewonnen“Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Oktober im Vergleich zum September um gut 8.100 auf knapp 785.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 7,8 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte. Vor allem junge Menschen mit einer beruflichen oder akademischen Ausbildung hätten eine Arbeit gefunden, hieß es.

Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,7 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Oktober vorlag.

Agentur: Herbstbelebung hat etwas mehr an Schwung gewonnen

„Im zweiten Monat in Folge ist in NRW die Zahl der Arbeitslosen gesunken“, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion NRW, Dirk Strangfeld. Der Rückgang falle stärker aus als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre im Oktober. „Nach einem sehr mittelmäßigen Start im September hat die Herbstbelebung damit etwas mehr an Schwung gewonnen.“ Am Arbeitsmarkt zeigten sich aber noch nicht die typischen Anzeichen für einen andauernden, nachhaltigen Aufschwung.

In allen sechs NRW-Arbeitsmarktregionen sank die Arbeitslosigkeit im Oktober. Die niedrigste Quote gab es im Münsterland mit 4,8 Prozent. In Südwestfalen und in Ostwestfalen-Lippe waren es 6,3 Prozent, im Rheinland 7,5 Prozent und im Bergischen Land 7,7 Prozent. Im Ruhrgebiet lag die Arbeitslosenquote bei 10,5 Prozent. (dpa/red)