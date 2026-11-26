In den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie haben IG Metall und Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Über die Details wollten sie nach mehr als 24 Stunden Verhandlung in Mannheim informieren. Die IG Metall war mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld innerhalb von zwölf Monaten in die Verhandlungen gegangen.

Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, wenn der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf. Unter anderem hat der Automobil-Konzern Mercedes-Benz geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt.

Konflikt bei Volkswagen-Konzern

Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird. Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks bei VW im neuen Jahr scheinen nach einer ersten frostigen Runde in Emden fast unvermeidlich zu sein.

In der Fläche hatten die Tarifpartner die vierte Verhandlungsrunde im Tandem der Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Angriff genommen. Bereits vor zwei Jahren hatten Gespräche in größerer Runde letztlich die Lösung gebracht, als Küste und Bayern zusammen agierten.

Für die Stuttgarter Bezirkschefin Barbara Resch ist es der erste Pilotabschluss, während ihr Partner Knut Giesler aus NRW nun auf vier erfolgreiche Abschlüsse zurückblicken kann. Die Arbeitgeber waren durch Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und den erfahrenen Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW vertreten. Die jeweiligen Vorstände der IG Metall und Gesamtmetall waren ebenfalls an den Rhein gereist.

Den Gesprächen waren die schärfsten Warnstreiks seit vielen Jahren vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Laut IG Metall haben an den Aktionen, die zunächst über mehrere Stunden und dann ganze Tage lang dauerten, mehr als 950.000 Menschen teilgenommen. An die Teilnehmer der erstmals seit acht Jahren eingesetzten 24-Stunden-Warnstreiks zahlte die Gewerkschaft sogar Streikgeld. (dpa)