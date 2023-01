„In aller Bescheidenheit“ Sri Lanka bittet Putin um Treibstoff und Touristen

Colombo – Angesichts der Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat sich Präsident Gotabaya Rajapaksa an Russland gewandt. Er habe Präsident Wladimir Putin „in aller Bescheidenheit“ um Treibstoff und die Wiederaufnahme von Touristenflügen zwischen Moskau und Colombo gebeten, sagte Rajapaksa am Mittwoch.„Wir waren uns einig, dass die Stärkung der bilateralen Beziehungen in Bereichen wie Tourismus, Handel und Kultur für die Festigung der Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen von größter Bedeutung ist.“



Sri Lanka hatte im Mai noch rund 90.000 Tonnen sibirisches Öl gekauft, hatte dann aber kein Geld mehr, um Anschlussverträge zu finanzieren. Rajapaksa bat Putin nun um Lieferungen auf Kredit. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot hatte ihre Flüge nach Colombo im vergangenen Monat eingestellt, nachdem ein Gericht in Sri Lanka eine Aeroflot-Maschine wegen einer Meinungsverschiedenheit über Zahlungen kurzzeitig festgesetzt hatte.



Sri Lanka steckt in verheerender Finanzkrise

Sri Lanka steckt derzeit in einer verheerenden Finanzkrise. Die Regierung ist nicht in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Es gibt beinahe keinen Treibstoff mehr und nicht lebensnotwendige Dienstleistungen wurden eingestellt, um Sprit zu sparen.



Neues Gesetz Anzeige Sri Lanka verbietet das Reiten von Elefanten unter Alkoholeinfluss

Ein wichtiger Grund für die schwerste Wirtschaftskrise in Sri Lanka seit seiner Unabhängigkeit von Großbritannien waren die ausbleibenden Touristen infolge der Corona-Pandemie. Außerdem gehörten Ukrainer und Russen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine zu den häufigsten Besuchern des Inselstaates. Europäische Staaten, Australien und die USA raten ihren Bürgern mittlerweile explizit von Reisen nach Sri Lanka ab. (afp)