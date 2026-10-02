Die Imaging World zieht im kommenden Jahr nach Köln. Das Format versteht sich als Messe und Festival für Foto, Video und Content Creation. Vom 24. bis 26. September 2027 wird es unter dem Namen „Imaging World inspired by photokina“ auf dem Gelände der Kölner Messe ihre Premiere geben, wie die Kölnmesse und der Fotofachhandelsverbund Ringfoto am Freitag mitteilten. Aktuell findet die Messe in Nürnberg bis Sonntag, 4. Oktober, statt.

„Mit der ‚Imaging World inspired by photokina‘ kommt ein bereits im Markt etabliertes Veranstaltungsformat mit einem klaren Profil und einer engagierten Community nach Köln“, sagte Oliver Frese, Geschäftsführer der Kölnmesse. „Gemeinsam mit Ringfoto wollen wir diese Stärken bewahren und gezielt weiterentwickeln. Dabei bringen wir auch die langjährige Imaging-Expertise und die internationalen Branchenkontakte ein, die wir über Jahrzehnte mit der Photokina aufgebaut haben.“

Imaging World will neue Foto-Leitmesse werden - aber keine Neuauflage der Photokina

Die ehemals traditionsreiche Leitmesse für Fotografie und Video Photokina wurde nach 70 Jahren Geschichte im Jahr 2020 faktisch eingestellt. Zunächst wurde sie wegen Covid-19 ausgesetzt, die für Mai 2022 vorgesehene Ausgabe aber auch nicht mehr veranstaltet. Der Markt für Fototechnik durchlebte einen massiven Strukturwandel. Zwar war das Interesse am Fotografieren nicht verschwunden, dafür aber das wirtschaftliche Fundament für eine große, internationale Messe für klassische Foto- und Imaging-Produkte.

Die Imaging World ist dagegen noch ganz jung: 2025 gab sie ihr Debüt in Nürnberg und will sich als neues Leitformat für Foto, Video und Content Creation im deutschsprachigen Raum etablieren. Veranstalter ist der Fotofachhandelsverbund Ringfoto.

Messe soll perspektivisch auch in die Stadt ausstrahlen: Fotowalks und Community-Formate im Kölner Stadtgebiet geplant

Die Imaging World bietet klassische Produktschau und Festival-Elementen: Hersteller präsentieren Kameras, Objektive, Licht- und Audiotechnik. Workshops, Vorträge, Live-Shootings und Testflächen zielen auf den praktischen Umgang mit neuer Technik. Die Messe richtet sich sowohl an Fachhändler und professionelle Fotografen, aber auch an ambitionierte Amateure, Videografen und Content Creator.

„Imaging World inspired by photokina“: Die Premiere der noch jungen Foto-Messe in Köln ist vom 24. bis 26. September 2027 geplant. Copyright: Kölnmesse

„Die Imaging World hat in den beiden Jahren gezeigt, wie groß das Interesse an einem Ort ist, an dem Produkte nicht nur präsentiert, sondern unmittelbar erlebt und ausprobiert werden können“, sagte Ringfoto-Geschäftsführer Thilo Röhrig. In Köln solle auch das Misch-Konzept aus klassischer Messeausstellung, interaktiven Playgrounds und umfangreichen Workshop-Programm weiterentwickelt werden. Zudem stellten die Veranstalter in Aussicht, das Event über das Messegelände hinauszuführen: Perspektivisch seien ausgewählte Fotowalks und Community-Formate im Kölner Stadtgebiet geplant.

Auch wenn die Photokina Köln über Jahrzehnte als wichtigen Treffpunkt der internationalen Foto- und Imaging-Branche geprägt hat - „eine Neuauflage der Photokina ist die Imaging World nicht: Sie bleibt ein eigenständiges Format, das an die Imaging-Tradition des Standorts anknüpft und neue moderne Inhalte mitbringt“, heißt es von der Kölnmesse. Die Erfahrung und Vernetzung fließe aber in die Weiterentwicklung der Messe ein.