Serie „Kollege KI“Eine KI gegen das Kükentöten

Flink bewegt sich ein schwarzer Greifarm zwischen Tausenden von Eiern im Inkubator hin und her, von oben nach unten, von rechts nach links. Wie kleine Hüte setzen sich Messköpfe auf die Bruteier und durchleuchten sie wenige Sekunden mit Licht. Die Daten, die dabei gemessen werden, können nach wenigen Tagen zeigen, ob das Ei männlich oder weiblich ist – dank KI.