„Sicherheit mit Dividende?“ Die Mehrheit unter den Boomern dürfte die Antwort auf die millionenfach und über Jahrzehnte gestellte Frage auch heute noch parat haben: „Lebensversicherung“! Bis zur Jahrtausendwende war der Slogan für die deutsche Assekuranz so etwas wie eine Geschäftsgarantie. Die Lebensversicherung als Produkt war eine Selbstverständlichkeit, nach dem Sparbuch das liebste Kind nicht nur der schwäbischen Hausfrau.