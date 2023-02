Billund – Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat im abgelaufenen Jahr bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Die weltweiten Erlöse stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 38,5 Milliarden dänische Kronen (5,15 Milliarden Euro), wie der Bauklötzchen-Riese am Mittwoch im dänischen Billund mitteilte.



Trotz erheblicher Investitionen in Wachstumsstrategien sei der Nettogewinn um knapp drei Prozent auf 8,3 Milliarden Kronen (1,1 Milliarden Euro) geklettert. Lego wuchs nach eigenen Angaben in allen großen Märkten. Fast 150 neue Läden seien 2019 eröffnet worden, womit der Konzern mittlerweile auf 570 Geschäfte in aller Welt komme.



Lego fokussiert China und Indien

Lego-Chef Niels B. Christiansen hatte zur Jahresmitte die Zielmarke von 590 Läden ausgegeben. Lego hatte nach einer jahrelangen Wachstumsphase 2016 seinen bisherigen Umsatzrekord von 37,9 Milliarden Kronen verzeichnet, dann jedoch einen kräftigen Einbruch erlitten. In der Folge mussten acht Prozent der Lego-Belegschaft gehen.



Seitdem geht es wieder aufwärts. Die Dänen haben ein besonderes Augenmerk auf die Kombination aus analogem Bauen mit der digitalen Welt gelegt sowie auf die Märkte in China und Indien.



Während die etablierten Märkte nach Lego-Angaben 2019 im einstelligen Prozentbereich wuchsen, erzielte der Konzern in China ein starkes zweistelliges Wachstum. (dpa)