Der DHL-Konzern, die Mutter der Deutschen Post, macht außerordentlich gutes Geschäft. Das zeigen die Quartalsergebnisse, die das Unternehmen am Mittwoch in Bonn veröffentlichte. Der Konzernumsatz stieg um 12,8 Prozent auf 22,36 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um immerhin 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.