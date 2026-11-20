Die Lufthansa will an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München 1000 Stellen abbauen. Das geht aus einem Brief an die Belegschaft hervor, der AFP vorlag. Der Chef der Kernmarke Lufthansa, Jens Ritter, verwies auf anhaltende Verluste: Das Minus der Kernmarke liege in den ersten neun Monaten bei 180 Millionen Euro - „durchschnittlich haben wir also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht“. Zuerst hatte das Portal „The Pioneer“ berichtet.

Unklar blieb zunächst, ob die 1000 Stellen zu den 4000 Stellen gehören, deren Abbau die Lufthansa bereits angekündigt hat. Auch zum Zeitrahmen gibt es in dem Brief keine Angaben. Offiziell erklärte das Unternehmen am Freitag, es habe den Aussagen Ritters „nichts hinzuzufügen“.

Lufthansa steckt in der Krise

In dem Brief heißt es zur wirtschaftlichen Lage weiter, die Lufthansa Kernmarke sei „das dritte Jahr in Folge“ finanziell nicht erfolgreich. Die Lufthansa Airlines sei „bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig“. Ursachen sind demnach der Krieg in Nahost und die deshalb hohen Kerosinkosten, neun Streiktage sowie die „sowieso schon sehr hohe Kostenposition“. Lufthansa Airlines sei „an einem Punkt angekommen, an dem wir unser Unternehmen noch umfassender verändern müssen“.

Einschnitte kündigte Ritter auch bei vergünstigten Mitarbeiterflügen an - die verbilligten Tickets für Begleitpersonen von Beschäftigten sollen künftig weniger stark subventioniert werden, „weitere Anpassungen zum Beispiel bei Family Plus prüfen wir“. Auch außerhalb der Drehkreuze Frankfurt und München würden die Strukturen „auf Zukunftsfähigkeit und Effizienz überprüfen“. (afp)