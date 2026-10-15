Mehr Gründerinnen, mehr Rendite?Die Rolle von Investorinnen in der Start-up-Branche

Als Mitgründerin von Cylib, einem der Hoffnungsträger im europäischen Batterierecycling, ist Lilian Schwich in der Start-up-Szene fast schon eine Ausnahmeerscheinung. Einfach nur, weil sie eine Frau ist. Gerade plant sie den Bau einer Anlage zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien im Chempark in Dormagen.
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