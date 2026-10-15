Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

Mehr Gründerinnen, mehr Rendite?Die Rolle von Investorinnen in der Start-up-Branche

Frauen gründen seltener und erhalten weniger Kapital. Investorinnen und Business Angels wollen das ändern – warum in mehr Vielfalt auch mehr Profit stecken kann.

Von
Baustellendokumentation

Lilian Schwich hat das Batterierecycling-Unternehmen Cylib gemeinsam mit Paul Sabarny und Gideon Schwich in Aachen gegründet. In der Branche sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert.

Copyright: Jann Hoefer; Cylib / Jann Höfer

Als Mitgründerin von Cylib, einem der Hoffnungsträger im europäischen Batterierecycling, ist Lilian Schwich in der Start-up-Szene fast schon eine Ausnahmeerscheinung. Einfach nur, weil sie eine Frau ist. Gerade plant sie den Bau einer Anlage zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien im Chempark in Dormagen.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!
zurück zur Startseite
Kölner Stadt-Anzeiger · Community
Diskutieren Sie mit