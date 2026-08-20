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Moderna meldet DurchbruchSpritze gegen Krebs zeigt Wirkung

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4 min
Eine medizinische Angestellte präsentiert fünf Spritzen mit einem Wirkstoff von Moderna.

Moderna hat erstmals nachgewiesen, dass mRNA-Impfstoffe das Rückfallrisiko von Krebs drastisch reduzieren können.

Copyright: dpa

Börse und Mediziner reagieren euphorisch auf Studienergebnisse von Moderna. Der deutsche Konkurrent Biontech gerät unter Zugzwang.

Wer ein Börsenereignis sucht, das sich mit der Kursexplosion der Moderna-Aktie zur Wochenmitte vergleichen lässt, muss weit in den Statistiken zurück gehen. In diesem Jahrhundert schaffte keines der 500 größten US-Unternehmen, die im Index S&P 500 zusammengefasst sind, je ein Tagesplus von 177 Prozent. Daran lässt sich ermessen, wie bahnbrechend die Studienergebnisse sind, die der US-Biotech-Konzern jüngst vorlegen konnte.

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