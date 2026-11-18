Gold fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Um Gold wurden Kriege geführt, Piraten raubten es von Handelsschiffen, Könige ließen ihre Kronen daraus fertigen und in Innsbruck hat man damit sogar ein Dach gedeckt. Die genaue Goldmenge dort ist nicht exakt überliefert und wird häufig auf rund drei Kilogramm geschätzt.
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