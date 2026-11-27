Nach rund 26 Stunden zäher Verhandlungen steht ein Ergebnis für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie: Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich auf einen „Tarifvertrag für Investition und Beschäftigung“ – damit können in einzelnen Betrieben Löhne auch gesenkt oder Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich erhöht werden. Außerdem sollen die Beschäftigten ab Mai 2027 in zwei Schritten 4,3 Prozent mehr Lohn bekommen, ab März 2027 zudem je nach wirtschaftlicher Lage des Betriebs eine Einmalzahlung von bis zu 450 Euro.

„Mit dem Tarifergebnis leisten wir einen Beitrag, mit dem wir die Chance haben, die De-Industrialisierung in unserem Land mindestens zu bremsen und Beschäftigung zu sichern“, sagte NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff unserer Redaktion am Freitag nach der Einigung. Die IG-Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und die Arbeitgeberverbände Südwestmetall und Metall NRW hatten die Verhandlungen am Mittwoch gegen 13 Uhr begonnen – sie dauerten bis Donnerstagnachmittag.

„Investitionsstau“ in Branche auflösen

„Die Verhandlungen waren ausgesprochen zäh – mehr als 26 Stunden am Stück zu verhandeln ist wahrlich kein Pappenstiel. Aber es hat sich gelohnt – wie es sich schon so oft für beide Seiten gelohnt hat, gerade in schwierigen Phasen beisammen zu bleiben und eine Lösung zu finden“, so Kirchhoff weiter. Gleichzeitig betont er, wie die Einigung die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen trifft. „Der Entgeltabschluss ist für viele unserer Unternehmen sicher an der Belastungsgrenze. Wir haben als Metall-Tarifpartner ein weiteres Mal bewiesen, dass wir gerade in Krisen-Situationen zu tragfähigen Lösungen fähig sind“, so der Automotive-Unternehmer.

Die Verhandlungsführer der Gewerkschaft, neben Resch Knut Giesler für den Bezirk Nordrhein-Westfalen, betonten, ihr Ziel sei gewesen, den „Investitionsstau“ in der Branche aufzulösen. Das gefundene Modell bedeute auch „mehr Sicherheit für Kolleginnen und Kollegen“, sagte Resch. Beide betonten ebenfalls, die Tarifverhandlungen hätten gezeigt, dass die Tarifparteien auch in schwierigen Zeiten Konflikte austragen und Kompromisse erzielen könnten. (mit afp)