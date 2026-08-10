Neue Verbindung nach Syrien: Leav Aviation nimmt am Köln/Bonn Airport ab dem 17. August Flüge nach Aleppo auf. Die Airline fliegt die syrische Großstadt künftig zweimal pro Woche nonstop an – jeweils montags und samstags. Es ist die erste Direktverbindung zwischen Köln/Bonn und Aleppo.

„Mit der neuen Strecke nach Aleppo schaffen wir an unserem Flughafen eine direkte Reisemöglichkeit insbesondere für Menschen mit syrischen Wurzeln, die Familie und Freunde in der Heimat besuchen möchten“, sagt Thilo Schmid, Chef des Flughafen Köln/Bonn. „Gleichzeitig erleichtert die Verbindung den persönlichen und wirtschaftlichen Austausch und schafft Möglichkeiten für Reisen zwischen Nordrhein-Westfalen und Syrien.“

Fluggesellschaft hat ihren Sitz in Köln

Leav Aviation ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Köln und Basis auf dem Flughafen Köln/Bonn. 2020 wurde das Unternehmen als Joot Aviation unter der Führung des ehemaligen Easyjet-Piloten und Unternehmers Daniel Broda und des ehemaligen Germania-Managers Johannes Klinsmann gegründet und 2021 in Leav Aviation umbenannt.

„Wir stellen mit dem Flugangebot nach Syrien Verbindungen wieder her, auf die viele Menschen lange gewartet haben – und freuen uns daher sehr, von Köln/Bonn künftig nach Aleppo zu fliegen“, sagt Daniel Broda, Chef von Leav Aviation. „Für die syrische Community in Deutschland bedeutet die Strecke kürzere Reisewege“, so Broda.