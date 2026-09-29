Shaun das Schaf oder Adenauer? Was uns Briefmarken über den Zustand des Landes verraten

Die Blaue Mauritius, ein Name wie Musik, der Hauch von Südsee, geheimnisvoll und sündhaft teuer. Damals, in der Zeit, als es noch Briefe gab, die von Hand geschrieben wurden, da war sie die Briefmarke schlechthin. Fragt man heute einen Millennial, ob er wisse, was das sei, erntet man hilfloses Schulterzucken.