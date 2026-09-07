Ab 2027 wird Düsseldorf nach langer Pause wieder mit den USA verbunden. Kurios: Das eingesetzte Flugzeug bietet ausschließlich Sitze in der Business Class. Was das kostet und welcher Luxus geboten wird.
Nur Business ClassNeuer Direktflug von Düsseldorf nach New York
3 min
Nach langer Pause wird NRW per Flugzeug bald wieder direkt mit den Vereinigten Staaten verbunden sein. Düsseldorf bekommt eine neue Verbindung über den Atlantik. Doch es ist ein gänzlich anderes Angebot, als man es aus Zeiten vor der Pandemie mit Airlines wie Lufthansa, Delta oder LTU kannte.
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