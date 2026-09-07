Abo

Nur Business ClassNeuer Direktflug von Düsseldorf nach New York

Von
3 min
Neuer Direktflug mit La Compagnie von Düsseldorf nach New York, Düsseldorfs Flughafenchef Lars Redelligx (l.) und der Chef der Airline, Christian Vernet

Die Airline La Compagnie fliegt von Düsseldorf nach New York: Düsseldorfs Flughafenchef Lars Redelligx (l.) und der Chef der Airline, Christian Vernet bei der Bekanntgabe der neuen Verbindung.

Copyright: Andreas Wiese

Ab 2027 wird Düsseldorf nach langer Pause wieder mit den USA verbunden. Kurios: Das eingesetzte Flugzeug bietet ausschließlich Sitze in der Business Class. Was das kostet und welcher Luxus geboten wird.

Nach langer Pause wird NRW per Flugzeug bald wieder direkt mit den Vereinigten Staaten verbunden sein. Düsseldorf bekommt eine neue Verbindung über den Atlantik. Doch es ist ein gänzlich anderes Angebot, als man es aus Zeiten vor der Pandemie mit Airlines wie Lufthansa, Delta oder LTU kannte.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!