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Privatbank Oddo BHF„Sollte man noch Gold kaufen, Herr Koch?“

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Goldbarren und Goldmünzen in unterschiedlicher Größe liegen beim Edelmetallhändler Pro Aurum in einem Tresor auf einem Tisch. Im Vordergrund ist die Goldmünze "Britannia" zu sehen (links mit dem Motiv König Charles III., rechts mit dem Motiv Königin Elizabeth II.)

Goldbarren und Goldmünzen in unterschiedlicher Größe liegen beim Edelmetallhändler Pro Aurum in einem Tresor auf einem Tisch. Im Vordergrund ist die Goldmünze 'Britannia' zu sehen (links mit dem Motiv König Charles III., rechts mit dem Motiv Königin Elizabeth II.) 

Copyright: picture alliance/dpa

Christian Koch, Niederlassungsleiter der Kölner Privatbank Oddo BHF über Gold in Krisenzeiten, sichere Auffbewahrungsorte und die Folgen der Inflation für den Goldpreis.

Gold hat zum ersten Mal nach einer zehnjährigen Hausse an Wert verloren. Wie stark hat der Goldpreis zurückgesetzt? Ist der Goldboom damit vorbei?

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