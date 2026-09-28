Christian Koch, Niederlassungsleiter der Kölner Privatbank Oddo BHF über Gold in Krisenzeiten, sichere Auffbewahrungsorte und die Folgen der Inflation für den Goldpreis.
Privatbank Oddo BHF„Sollte man noch Gold kaufen, Herr Koch?“
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Gold hat zum ersten Mal nach einer zehnjährigen Hausse an Wert verloren. Wie stark hat der Goldpreis zurückgesetzt? Ist der Goldboom damit vorbei?
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