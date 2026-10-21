Wichtige Regionalbahn-Linien in Nordrhein-Westfalen sollen künftig mehr Reisenden und Pendlern Sitzplätze bieten. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sowie die Zweckverbände Go.Rheinland und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gaben bekannt, dass die DB Regio und die Westfalenbahn den Zuschlag für insgesamt fünf stark genutzte RE-Linien bekommen sollen. Das haben die zuständigen politischen Gremien entschieden. Das Gesamtvolumen der Ausschreibungen umfasst den Angaben zufolge mehr als zehn Millionen Zugkilometern pro Jahr.

Verkehrsverträge sind langfristig angelegt

Der finale Zuschlag kann erst nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von zehn Kalendertagen erteilt werden. Die Betriebsaufnahme ist je nach Linie für Ende 2031 oder Ende 2032 geplant; die Verkehrsverträge sind langfristig angelegt und enden 2046.

Es geht um das Teilnetz B vom Rhein-Ruhr-Express (RXX), zu dem der RE2 (Düsseldorf nach Osnabrück), der RE3 (Düsseldorf – Hamm) und der RE45 (Essen – Münster) gehören. Diese drei Linien sollen künftig von DB Regio betrieben werden, dies insgesamt mit mehr Sitzplätzen als derzeit.

Westfalenbahn soll mehr Sitzplätze anbieten

Der Regionalexpress 7 (Krefeld – Rheine) und der RE42 (Mönchengladbach – Münster) soll die Westfalenbahn abdecken. Die Westfalenbahn soll ebenfalls deutlich mehr Sitzplätze anbieten als derzeit auf diesen Linien verfügbar sind. Dafür schafft das Unternehmen den Angaben zufolge 16 sechsteilige Fahrzeuge mit jeweils 630 Plätzen an; auch DB Regio plant Neuanschaffungen.

Aktuell fährt die DB Regio bereits auf den Linien RE2 und RE42 – ein Teilstück der RE42 wird künftig zur RE45, das dann weiterhin von der DB Regio befahren wird. Das andere Teilstück der RE42 geht an die Westfalenbahn. Auf der RE3 fährt derzeit noch die Eurobahn, Ende des Jahres übernimmt Vias. Das aber wird ein kurzes Intermezzo – schon einige Jahre später soll die Linie zur DB Region wechseln. Die Westfalenbahn wiederum übernimmt den RE7 von National Express. (dpa/red)