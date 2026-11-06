Ein Staatsanwalt, der die Anklage in einem der ganz großen Korruptionsprozesse der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte vertrat, berichtete, dass der Moment der Wahrheit in Wirtschaftsstrafverfahren immer dann komme, wenn der Delinquent, im Luxus der Chefetage groß geworden, zum ersten Mal die Zelle seiner Untersuchungshaft betrete. René Benko, der größte Luftschlossbauer Tirols, hat diese Lebensphase längst hinter sich gelassen.