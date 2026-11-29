Zur Sicherung des Güterverkehrs dringt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger auf einen Ausbau des Rheins. „Das Niedrigwasser der letzten Monate hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit ist“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Auch mit Umweltpolitikern besteht inzwischen Einigkeit über die Notwendigkeit des Rhein-Ausbaus.“

Zuvor hatte sich Umweltminister Carsten Schneider für einen Umbau des Rheins ausgesprochen und dabei deutlich gemacht, dass er eine Vertiefung des Flusses „nur an wenigen Stellen“ für notwendig hält. „Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen“, sagte der SPD-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

"Können bei der Engpassbeseitigung am Rhein künftig schneller vorankommen“: Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Copyright: Michael Kappeler/dpa

Bilger verwies darauf, dass die Wasserstraßen erstmals mit Mitteln aus dem Sondervermögen gestärkt würden. „Dank des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes können wir auch bei der Engpassbeseitigung am Rhein künftig schneller vorankommen“, sagte er. Der Ausbau werde „im Einklang mit der Umwelt und mit entsprechenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen“ vorgenommen, sicherte der CDU-Politiker zu.

Die Wasserstraße sei ein umweltfreundlicher Verkehrsträger, der im Gegensatz zu Straße und Schiene „noch viel mehr Gütertransporte aufnehmen könnte“, sagte Bilger. „Deshalb stärken wir unsere Wasserstraßen und sichern ihre Leistungsfähigkeit langfristig.“