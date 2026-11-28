Der Rheinpegel steigt wieder, die historische Niedrigwasserphase ist vorbei. Geben Sie Entwarnung?

Entwarnung auf keinen Fall. Es hat einfach geregnet, daher steigt der Pegel am Rhein derzeit. Beim Grundwasser sehe ich noch keine Entspannung. Es ist eine der größten Aufgaben beim Klimawandel, unseren Wasserhaushalt halbwegs stabil zu halten. Wir brauchen Sicherheit beim Trinkwasser und in der Versorgung der Industrie oder Landwirtschaft. Beim Güterverkehr ist der Rhein quasi die Autobahn, die meisten anderen sind Feldwege.

NRW und andere Länder haben das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen gelockert, um mehr Güter auf die Straße zu bringen. Die richtige Reaktion?

Das ist eine Notmaßnahme der Verkehrsminister in einer akuten Situation. Der Güterverkehr auf dem Wasser ist für das Klima natürlich besser - vor allem, wenn die Schiffe voll beladen werden können. Daher habe ich großes Interesse, dass das funktioniert. Über den Rhein wird die Hauptachse der deutschen Industrie bedient. Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen.

Historisches Niedrigwasser: Der Rhein im September in Köln Copyright: Oliver Berg/dpa

Sie sprechen von einer Rhein-Vertiefung?

Das nur an wenigen Stellen. Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen. Früher ging es um möglichst schnellen Abfluss, heute müssen wir das Wasser wie in einem Schwamm speichern. Hochwasserschutz und Wasserspeicherung kombinieren - das ist eine große Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern …

… die sich wie finanziert?

Klar ist: Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer. Ein einziger Hitzetag über 35 Grad kostet unsere Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder haben 100 Milliarden aus dem Sondervermögen bekommen. Diese Mittel sollten zu einem wesentlichen Teil in die Wasserinfrastruktur investiert werden, denn das ist eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen überhaupt. Zusätzlich setze ich mich dafür ein, eine neue Gemeinschaftsaufgabe für Klimaanpassung und Naturschutz im Grundgesetz einzuführen. Unabhängig davon könnten die Länder auch mehr Geld verlangen für die Entnahme von Wasser, gerade von Großverbrauchern wie Rechenzentren.

Was können die Bürger tun?

Für die Bürger gilt, was für Landwirtschaft und Industrie auch gilt: Je sorgsamer mit Wasser umgegangen wird und je weniger verbraucht wird, desto besser. Alle können da einen Beitrag leisten. Wasser darf nicht zum Knappheitsgut werden.

Was bedeutet das für die Klimaziele? Plädieren Sie für eine Verschärfung?

Das deutsche Ziel, 2045 klimaneutral zu werden, ist sehr ehrgeizig. Wir müssen es erreichen, ohne die Bevölkerung zu spalten. Die Kosten müssen fair verteilt werden, und in der Industrie müssen die Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Das gelingt schon mal nicht.

Nicht die Klimaziele haben Arbeitsplätze gekostet, sondern der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das billige Gas aus Russland ist weg. Wir müssen sehen, was insgesamt auf dem Spiel steht: Wenn sich die Erde um durchschnittlich 2,7 Grad erwärmt, bedeutet das 5 Grad für Deutschland. Das würde unsere Art zu leben komplett verändern. Waldbrände, Niedrigwasser, unerträgliche Hitze - in diesem Sommer haben viele Menschen in Deutschland zum ersten Mal einen Eindruck davon bekommen.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält es für unerheblich, wann Deutschland klimaneutral wird …

Es geht um die Modernisierung unserer Wirtschaft und darum, dass wir endlich unabhängig werden von den Importen von Öl und Gas, die gerade alles teurer machen. Wenn uns das als starkem Industrieland gelingt, werden viele andere Länder folgen. Das macht dann schon einen bedeutenden Unterschied.

Die Weltklimakonferenz in Antalya ist gescheitert. War es egal, dass Kanzler Merz gefehlt hat?

Das war den Umständen geschuldet. Der Europäische Gipfel, an dem viele Staats- und Regierungschefs teilgenommen haben, war nicht gut terminiert. Ich hatte als Umweltminister aber das klare Mandat der Bundesregierung. Eine Teilnahme von Friedrich Merz zum Auftakt der Konferenz hätte nichts am Ergebnis geändert.

Was wird aus der deutschen Vorbildfunktion, wenn die Regierung die Abkehr vom Verbrenner-Aus betreibt?

Deutschland hat die Emissionen seit 1990 um die Hälfte gesenkt, bis 2030 sollen es 65 Prozent sein. Deutschland ist gerade auf der Überholspur hin zu den Zukunftstechnologien. Die Leute steigen schon um auf Elektroautos - weil sie von der Technologie überzeugt sind und sich vor hohen Ölpreisen schützen wollen. Und manche sind sogar eher zum Umstieg bereit, wenn der mit guten Angeboten einhergeht und nicht mit Verboten. Darum kann ich mit 90 Prozent weniger Emissionen bis 2035 leben. Im Gegenzug habe ich eine klare Erwartung an die deutschen Autobauer.

Nämlich?

Bekennt euch zum Standort Deutschland! Elektromobilität verspricht exponentielles Wachstum. Audi macht einen gravierenden Fehler, wenn es SUV in den USA produziert. Sich dabei noch für den Wahlkampf von Donald Trump einspannen zu lassen, ist einfach erbärmlich. Unternehmen, die sich so verhalten, setzen die Unterstützung in Deutschland aufs Spiel.

Ist der vorgezogene Kohleausstieg im Rheinischen Revier zu halten? Energieökonomen warnen vor Stromknappheit und steigenden Preisen, wenn es bei 2030 bleibt ...

Der Kohleausstieg ist wichtig für Klimaschutz und Planungssicherheit. Aber auch die Versorgungssicherheit hat oberste Priorität. NRW ist ein Kraftzentrum der deutschen Industrie. Wir sollten jetzt abwarten, wie die Bewertungen der Wirtschaftsministerien von Bund und Land ausfallen.

Woran hakt es? Ist Wirtschaftsministerin Reiche zu langsam beim Bau von Reserve-Gaskraftwerken?

Die Reservekraftwerke kommen jetzt. Das Gesetz ermöglicht es aber auch, Energiespeicher stärker einzubeziehen. Batterien werden immer besser und günstiger. Daher bin ich optimistisch, dass man künftig viel weniger Reservekraftwerke brauchen wird als wir heute noch annehmen.

Rächt es sich, dass Deutschland am Atomausstieg nicht rütteln wollte?

Wir haben in der Ampelregierung den Betrieb der verbliebenen Meiler verlängert …

… aber nur minimal.

Für alles weitere gab es damals keine Mehrheit in der Koalition.

Sie würden heute anders über den Atomausstieg entscheiden?

Der Drops ist gelutscht.

Wer führt die SPD in die Zukunft? Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, der aktuelle Parteichef Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (v.l.) Copyright: IMAGO/pictureteam; IMAGO / pictu

Sind Sie sicher, dass diese Regierung länger hält als die Ampel?

Stabile Regierungen sind ein hoher Wert. In diesem Bewusstsein führe ich das Umweltministerium.

Hält die Regierung auch, wenn Manuela Schwesig die SPD führt?

Manuela Schwesig hat sich noch gar nicht geäußert, ob sie das machen möchte. Ich sehe niemanden in der SPD, der den Ausstieg aus dieser Koalition betreibt. Ein Führungswechsel in unserer Partei ändert nicht die Geschäftsgrundlage für das Land. Ich sehe die SPD als Stabilitätsanker der Koalition.

Sollten die Sozialdemokraten bei einer Doppelspitze bleiben?

Ja, ich halte viel von Arbeitsteilung.

Was bedeutet das für Lars Klingbeil, der Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Vorsitzender ist?

Lars Klingbeil macht einen exzellenten Job. Das Pensum, das er leistet, könnte ich nicht schultern. Ich wünsche mir, dass Lars Klingbeil an der Parteispitze bleibt.