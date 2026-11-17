Meter für Meter frisst sich der große Bagger auf dem Schiff vor Niederdollendorf durch den Rheingrund, der Lärm der Maschine hallt über das Wasser. Seit dem 12. November arbeitet die Lux-Werft und Schifffahrt GmbH an der Anlegestelle, damit die Godesberger Fähre bald wieder regelmäßig zwischen Bad Godesberg und Niederdollendorf übersetzen kann. Ingo Schneider-Lux, Betriebsleiter der beiden Fährstellen in Bad Godesberg und Mondorf, berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung von Fortschritten – aber auch davon, dass die Arbeiten aufwendig und kostenintensiv sind.

Kiesbank blockiert die Anlegestelle

Der Grund für die Probleme liegt mitten im Rhein: eine große Kiesbank, die sich quer vor der Anlegestelle in Niederdollendorf aufgebaut hat. Sie erstreckt sich nach Angaben von Schneider-Lux über rund 80 Meter in den Rhein. Das Baggerschiff habe sich deshalb von außen an die Anlegestelle herangearbeitet. An Bord sitzt ein großer Bagger, der das Material aus dem Flussbett holt und auf das Schiff lädt. Ist das Schiff beladen, fährt es zu einer Entladestelle und verklappt den Kies dort. Anschließend kehrt es zurück und beginnt von vorn – ein Kreislauf, der sich zuletzt tagelang wiederholte.

Auch Niedrigwasser erschwert die Arbeiten

Das weiterhin vorherrschende Niedrigwasser verzögert die Maßnahmen enorm, weil das Baggerschiff selbst kaum Kies laden konnte und entsprechend häufig zur Entladestelle fahren musste. Erst durch den leicht gestiegenen Rheinpegel sei zuletzt mehr Bewegungsspielraum entstanden, berichtet Schneider-Lux: „Es geht jetzt besser.“ Er hoffte zum Zeitpunkt des Gesprächs, die Arbeiten noch am Montag abschließen zu können. Ob dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten wurde, war zu Redaktionsschluss noch unklar.

Aufwand und Kosten im Vergleich zu Mondorf

Verglichen mit den Baggerarbeiten, die die Lux-Werft bereits an der Fährstelle in Mondorf durchgeführt hat, sei der aktuelle Einsatz deutlich umfangreicher – allein wegen der Ausmaße der Kiesbank. In Mondorf hatte das Unternehmen die Anlegestelle bereits vor einigen Wochen ausgebaggert, an der aktuellen Stelle in Niederdollendorf sei es jedoch das erste Mal. Die Kosten dafür bewegen sich laut Schneider-Lux im höheren fünfstelligen Bereich. Auf die Frage, ob es inzwischen Unterstützung von öffentlicher Seite gebe, verneinte er das.

Wie lange hält die freie Fahrrinne?

Die Arbeiten in Mondorf. Copyright: Lux-Werft

Wie lange die freigebaggerte Fahrrinne nun hält, lässt sich nach Angaben des Betriebsleiters nicht pauschal vorhersagen. Der Rheinboden verändere sich durch die Strömung fortlaufend, neue Kiesbänke könnten sich schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder aufbauen, erklärt der Betriebsleiter. „Der Grundboden im Rhein verändert sich monatlich“, so Schneider-Lux. Das Ausbaggern sei deshalb eine wiederkehrende Aufgabe im Fährbetrieb – wie oft genau, lasse sich kaum vorhersagen.

Verkehr stark belastet

Die Episode reiht sich ein in eine ganze Serie von Problemen, mit denen die Godesberger Fähre in diesem Jahr zu kämpfen hatte. Bereits im September und erneut Anfang November musste der Betrieb wegen Niedrigwassers zeitweise komplett eingestellt werden – zuletzt lag der Pegel am Oberwinterer Messpunkt bei nur wenigen Zentimetern. Für Pendler, Schüler und den Berufsverkehr zwischen beiden Rheinseiten bedeutete das jedes Mal denselben Umweg: über die ohnehin stark befahrene Südbrücke, da die Nordbrücke für den Verkehr gesperrt ist. Die laufenden Baggerarbeiten sollen solche Ausfälle künftig seltener machen.

Fährbetreiber trägt das Risiko allein

Dass sich die Lux-Werft dabei allein gelassen fühlt, hatte Schneider-Lux bereits in einem früheren Gespräch mit dieser Zeitung deutlich gemacht: Als rein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen trage man das finanzielle Risiko solcher Baggerarbeiten allein, Fördermittel oder Zuschüsse von Kommunen oder Land gebe es nicht. Daran hat sich nach seinen aktuellen Angaben nichts geändert – obwohl die Fähre für viele Pendler im Rhein-Sieg-Kreis seit der Sperrung der Nordbrücke zu einer kaum verzichtbaren Verbindung geworden ist.

Ende der Arbeiten bleibt offen

Ein genaues Ende der aktuellen Arbeiten konnte Schneider-Lux nicht nennen, zeigte sich im Gespräch aber vorsichtig optimistisch. Ob die Fähre danach tatsächlich wieder zuverlässig fährt, bleibt vom Pegelstand des Rheins abhängig. Sollte der Wasserstand erneut deutlich sinken, könnten die Probleme schnell zurückkehren – wie schon in den vergangenen Monaten.