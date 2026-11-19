„Die Tour war kürzer als gedacht, aber trotzdem ganz schön lang“, sagt Roland Petrick. „Und sie war wunderschön und einmalig, ich zehre da noch total von“, ergänzt Michael Sünner. Gemeinsam mit Sebastian Cordes und weiteren Vereinsmitgliedern des Mülheimer Wassersport e. V. haben sie sich Ende Mai auf eine große Ruderwanderfahrt begeben.

Der Plan war es, 3200 Kilometer von Mülheim bis zum Schwarzen Meer zu rudern. Cordes hatte sich gefragt, was mit reiner Muskelkraft zu schaffen ist und die Idee dem Verein vorgeschlagen. 30 Mitglieder schlossen sich der Tour an, die meisten auf Teilabschnitten. Cordes, Petrick und Sünner waren die ganze Zeit dabei.

Letztlich lief die Tour anders als geplant und die drei Ruderer legten 1200 Kilometer mit dem „Rheinpfeil“ zurück. Darauf sind sie sichtlich stolz. „Wir haben es mit reiner Muskelkraft bis in die Mitte von Österreich geschafft“, sagt Michael Cordes lächelnd. „Rückblickend ist es irre, dass wir diese 1200 Kilometer recht locker und cool durchgezogen haben.“ Dass sie es so weit schaffen, hätten wenige gedacht, denken die Drei. Alleine, dass sie den ersten Tag schaffen, hatten einige bezweifelt.

Große Hitze beim Start im Juni

An Pfingstsamstag starteten sie zu fünft am Vereins-Bootshaus in Mülheim und ruderten bis nach Bad Godesberg den Rhein hinauf entgegen der Strömung. Gut neun Stunden sind sie bei Hitze gerudert. Jede halbe Stunde haben sie einen Steuerwechsel gemacht, damit alle immer wieder Pause hatten. „Als wir den ersten Tag geschafft hatten, wussten wir, wir sind ein starkes Team“, sagt Petrick. Und so ging es die nächsten fünf Tage weiter den Rhein hinauf bis nach Mainz. Übernachten konnten sie bei anderen Rudervereinen, bei denen sie sich vorher angemeldet hatten.

Bereits an Tag fünf bewältigten sie ihre „Angstgegner“ – die beiden Engstellen des Rheins an der Loreley und am Binger Loch. Dort mussten sie die gesamte Zeit auf der Strömung fahren, was nicht nur anstrengend ist, sondern auch gefährlich sein kann. In Mainz fand dann der erste Mannschaftswechsel statt, und es ging auf dem Main weiter. In Bamberg stand ein weiterer Wechsel an, und ein zweites Boot kam dazu, so dass die Gruppe ab dort zu acht war.

Knarzende Schleusen auf dem Main-Donau-Kanal

„Auf dem Main-Donau-Kanal haben wir dann festgestellt, was richtige Schleusen sind“, sagt Roland Petrick, „das waren Kathedralen, das kann man sich nicht vorstellen, die höchsten sind knapp 25 Meter hoch und die knarzenden Geräusche darin waren unheimlich.“ Ab Kelheim ging es auf die Donau, auf der es bis zum Schwarzen Meer gehen sollte. Dort schloss die Mülheimer Gruppe sich der Tour International Danubien an, welche die längste organisierte Kanu- und Ruderwanderfahrt der Welt ist. „Da haben wir dann recht schnell gemerkt, dass Kanus und Ruderboote nicht immer gut miteinander harmonieren“, sagt Cordes.

Mitglieder des Mülheimer Wassersport e. V. sind bis nach Österreich gerudert. In der Startgruppe waren Matthias Decker, Ulrich Bartelt, Michael Sünner, Roland Petrick und Sebastian Cordes (v.l.). Copyright: MüWa Köln

Statt bei anderen Rudervereinen zu übernachten, wurde in der großen Gruppe gecampt, allerdings gab es dabei selten Stege für Ruderboote, sodass die Kölner teilweise ihr Gepäck ablegen und an anderer Stelle, mehrere Kilometer entfernt, anlegen mussten. Dazu kam Ende Juni die enorme Hitze.

„Es hat an den Nerven gezerrt“, erklärt Roland Petrick, „Die gewachsene Homogenität, die wir vorher beim Rudern hatten, kam ins Wanken.“ Und dann habe das Schicksal seinen Lauf genommen. Am 1. Juli war es extrem windig. Um 15 Uhr war die Gruppe an einer Schleuse angemeldet. Doch die Ruderboote und Kanus wurden nicht durchgelassen, da die Berufsschiffahrt Vorfahrt hatte.

Zwei Boote kenterten an der Schleuse

„Wir mussten dort 1,5 Stunden liegen bleiben, während die Riesenschiffe durchgeschleust wurden und wir wussten nicht mehr, wie wir die Boote manövrieren können.“ Ein Boot ist noch vor der Schleuse gekentert, ein weiteres in der Schleuse und es gab einen riesigen Rettungseinsatz. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert, aber es war unfassbar verantwortungslos“, sagt Michael Sünner.

Danach sei die Luft einfach raus gewesen, betonen die drei Ruderer. „Dieser Schock hat den Mut, die Zuversicht genommen“, sagt Cordes. Die Entscheidung, die Tour zu beenden, sei einstimmig getroffen worden. Vom Verein bekamen sie dafür volle Unterstützung. Trotzdem sei es das Schlimmste gewesen, die Pläne der 13 Leute, die noch dazu kommen wollten, zu streichen.

Doch schon jetzt haben die drei Kölner neue Ideen für neue Herausforderungen. Aber zunächst blicken sie stolz auf die einmalige Erfahrung. Besonders, den Rhein hinaufzufahren, werde ihnen immer im Gedächtnis bleiben, der Zusammenhalt der Truppe, der Spaß, die Unterstützung anderer Leute. „Und jeden Tag Eis essen“, sagt Michael Sünner. Cordes fügt hinzu: „Ich bin froh, dass wir es einfach gemacht haben, dass wir es probiert haben.“