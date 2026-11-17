Viereinhalb Jahre nach der Sperrung der Trankgassenwerft in Höhe der baufälligen Bastei für Reisebusse ist eine Lösung in Sicht. Die Verwaltung schlägt dem Mobilitätsausschuss und der Bezirksvertretung Innenstadt vor, die Einbahnstraße zu drehen, um „eine verlässliche und sichere Alternative für den Reisebusverkehr zu den Anlegern der Flusskreuzfahrtschiffe“ zu schaffen.

Reisebusse sollen ans Rheinufer fahren können

Die Busse sollen künftig vom Konrad-Adenauer-Ufer in Höhe der Machabäerstraße ans Rheinufer gelangen, während die Ausfahrt an der Bastei liegen soll. Wenn beide Gremien zustimmen, sollen die Bauarbeiten kurz vor Beginn der nächsten Flusskreuzfahrt-Saison im Frühjahr erfolgen.

Damit Reisebusse jeder Größe die Einbahnstraße sicher befahren können, müssen mehrere bauliche Anpassungen an der Ein- und Ausfahrt umgesetzt werden. So müssen an der Einfahrt auf Höhe der Machabäerstraße ein Leuchtmast und ein Ampelmast versetzt werden.

Damit die Busse die Ausfahrt an der Bastei ohne Zurücksetzen passieren können, muss sie verbreitert werden. Dazu muss an der Ecke ein Pflanzenbeet samt der Betoneinfassung verschwinden. Zudem verlängert die Stadt Köln den Grünstreifen der Baumreihe am Konrad-Adenauer-Ufer, damit Busfahrer den Fuß- und Radverkehr gut einsehen können. Die Umbaukosten sollen rund 40.000 Euro betragen.

Seit Jahren sind die größtenteils älteren Passagiere durch die Sperrung des Rheinufers für Busse gezwungen, einen beschwerlichen Treppenaufstieg zum Rheinufer zu unternehmen und dort den Radweg zu queren. Die Busse parken auf der Straße. Beim Beladen mit Reisegepäck kam es immer wieder zu brenzligen Situationen. (pb)