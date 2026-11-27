Frau von Storch, Herr von Storch, Sie wollen im Deutzer Hafen ein Kunstmuseum von internationalem Rang schaffen, ohne öffentliche Mittel – weder für den Bau noch für den Betrieb?

Kurt von Storch: So ist es. Wir würden das Grundstück gerne erwerben, das Museum selbst errichten und uns verpflichten, es dauerhaft zu betreiben. Insofern kostet es die Stadt nichts. Gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Situation, in der sich die Kommunen gegenwärtig befinden, ist uns das wichtig. Unser Museum wird der Stadt Köln weder zur Last noch ihr in Zukunft auf die Füße fallen. Diese Unabhängigkeit sichert uns zudem Umsetzung und Tempo.

Wann ist die Eröffnung geplant?

Kurt von Storch: Ich bin das schon öfter gefragt worden und habe dann einmal gesagt: an meinem 70. Geburtstag, am 7. Januar 2031. Das wäre die Idee, um einfach mal ein Ziel vorzugeben. Ein ehrgeiziger Zeitplan, gerade in Köln. Kurt von Storch: Es ist uns ein Anliegen, das Projekt in einer überschaubaren Zeit zu realisieren. Wir wollen damit auch ein positives Beispiel setzen und zeigen, dass ein Vorhaben dieser Größenordnung mit hohem architektonischem Anspruch und in einem ehrgeizigen Zeitrahmen gelingen kann.

Dorothee von Storch: Natürlich kann immer etwas dazwischenkommen. Aber wenn es einmal hakt, müssen wir gemeinsam einen Weg finden, das Problem zu lösen und das Projekt voranzubringen. Da sind alle gefragt: die Stadt, die Planer, die Bauexperten. Es gibt viele Unsicherheiten, klar – aber ich glaube, mit gutem Willen und positiver Energie ist es zu schaffen.

Über welche Investitionssumme sprechen wir?

Kurt von Storch: Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Ich denke, dass es einschließlich des Grundstückserwerbs rund 100 Millionen Euro sein werden. Das ist eine Zahl, die wir mal so stehen lassen würden.

Ohne den Wert Ihrer Kunstsammlung?

Kurt von Storch: Wir sprechen bei dieser Summe nur über Grundstück, Entwicklung und Bau.

Wie sichern Sie die Finanzierung des Museums über Ihre eigene Lebenszeit hinaus?

Kurt von Storch: Die Finanzierung erfolgt durch eine privatnützige Familienstiftung, die Adebar heißt. Adebar ist ja eine Fabelgestalt, passend zu Storch. In diese Stiftung sind meine unternehmerischen Aktivitäten Ende 2024 überführt worden. Die Stiftung wird das Grundstück erwerben, das Museum errichten und den Betrieb dauerhaft sichern, quasi über unser aller Dasein hinaus.

Welche Rolle spielt dabei Ihr Unternehmen Flossbach von Storch?

Kurt von Storch: Das Museum und die Kunst sind private Leidenschaft. Die Möglichkeit, das überhaupt zu tun, ergibt sich natürlich aus der unternehmerischenTätigkeit. Aber das ist eigentlich der einzige Bezug.

Wir können für uns feststellen, dass es das Leben gut mit uns gemeint hat, in jeder Beziehung. Kurt von Storch

Welchen Namen trägt das Museum?

Dorothee von Storch: „Storch Collection“. Sowohl als Sammlungsbezeichnung als auch als Name für das Gebäude. Das ist eingängig, auch international. „Storch Collection“ hat den Bezug zu uns, aber auch etwas Eigenes.

Wie groß wird das Haus?

Dorothee von Storch: Insgesamt sind es etwa 14.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Das Grundstück hat rund 5500 Quadratmeter.

Was bewegt Sie, sich in einer solchen Dimension zu engagieren?

Kurt von Storch: Ich denke, das ist eine Haltung, die wir durch unsere Erziehung mitbekommen haben: Wenn es das Leben gut mit einem meint, hat man auch eine gewisse Verpflichtung, etwas zurückzugeben. Wir können für uns feststellen, dass es das Leben gut mit uns gemeint hat, in jeder Beziehung.

Warum hier in Köln?

Dorothee von Storch: Es war uns eigentlich immer klar, dass das in Köln passieren muss. Die Sammlung selbst hat einen sehr starken Bezug zu Köln, und wir beide haben hier unseren Lebensmittelpunkt. Es war uns immer wichtig, dass dieses Museum innerhalb der Stadt Köln entsteht. Das Grundstück am Eingang zum Deutzer Hafen ist einer der städtebaulich herausragenden Orte.

Das Museum Storch Collection soll in Deutz entstehen (blauer Punkt). Copyright: StorchCollection

Kurt von Storch: Wir suchen seit einiger Zeit intensiv nach einer Möglichkeit in Köln. Dieses Grundstück ist exakt das, von dem wir sagen: Wenn eine Fee käme und wir uns etwas wünschen könnten, dann genau diesen wunderbaren Ort. Wegen der Sichtachsen zum Dom und zu den Kranhäusern, wegen des Flusses, wegen der großartigen Lage. Dazu eine perfekte Anbindung an die Innenstadt. Es ist alles schon da. Das Museum kann Teil des Stadtlebens werden. Für unser Vorhaben ist dieser Ort perfekt.

Wie weit geht Ihr architektonischer Anspruch über den reinen Bau eines Museums hinaus?

Dorothee von Storch: Wir möchten einen Bau errichten, der als Scharnier, als Eingangstor eines neuen Stadtteils funktioniert. Das Gebäude soll ein Zuhause für die Sammlung sein, aber auch etwas für die Stadt Köln. Es soll sich einfügen, einladen und zugleich einen Landmark-Charakter haben.

Ein neues Wahrzeichen für die Stadt?

Kurt von Storch: Das wäre unser Wunsch. Dass etwas entsteht, bei dem Menschen sagen: Da gehe ich allein schon deshalb hin, um mir das Gebäude anzusehen, auch wenn dort nichts hängt.

Das architektonische Qualifizierungsverfahren wird unter Beteiligung von Stadt, Experten und der Öffentlichkeit stattfinden.

Kurt von Storch: Das ist uns auch wichtig. Wir wollen volle Transparenz. Die Verantwortung für diesen Ort ist auch deshalb so groß, weil dort ein neuer Stadtteil entsteht. Wir müssen eine Auswahl treffen, die es ermöglicht, dass auch architektonisch etwas Besonderes entsteht. Es geht um die Idee, wie man mit einem Ort umgeht. Und in Köln geht es auch um den Dialog zwischen rechtsrheinisch und linksrheinisch. Das Rechtsrheinische kommt gefühlt immer zu kurz. Das Projekt geht mit klaren Vorgaben in ein Qualifizierungsverfahren und wird dort seine Form finden.

In Hamburg hat die Elbphilharmonie gezeigt, welche Kraft von einem Kulturbau für die Entwicklung eines ganzen Stadtquartiers ausgehen kann.

Kurt von Storch: Ich komme aus Hamburg, ich habe das bei der HafenCity erlebt, mit allen Höhen und Tiefen – aber die Entwicklung ist mit der Elbphilharmonie vorangekommen. Das ist nun mit uns gar nicht zu vergleichen, natürlich. Trotzdem hilft die Tatsache, dass im Deutzer Hafen so etwas entsteht, hoffentlich allen, den nächsten Schritt zu machen.

Dorothee von Storch: Ich glaube, dass man auch in Köln ein positives Zeichen setzen kann, wenn man sagt: Hier entsteht ein Kulturbaustein am Anfang dieses neuen Stadtteils, in der Verbindung zwischen dem alten Deutz und dem, was dort neu entsteht.

Wie werden die Kölnerinnen und Kölner diesen Ort erleben?

Dorothee von Storch: Das Museum wird sich zum Wasser hin öffnen, aber auch zur Siegburger Straße, weil es wichtig ist, den Stadtteil mit einzubeziehen. Diese Durchlässigkeit ist uns wichtig. Wir möchten ein Haus schaffen, das Identifikation stiftet – für die Sammlung, für den Ort, für die Stadt.

Kurt von Storch: Es gibt ja immer wieder Schwellenängste. Man muss nicht gleich ein Ticket kaufen, sondern kann sich der Kunst auch annähern.

Dorothee von Storch: Oder man sagt: Ich bin Bewohner dieses Stadtteils, mir gefällt das Museums-Café, das sich zum Rhein öffnet. Da kann ich im Sommer in der Sonne sitzen, die Aussicht genießen und Kaffee trinken. Man kann also, auch ohne die Ausstellungen zu besuchen, in diesem Haus sein – und es als Teil des Stadtteils nutzen.

Sie haben über Jahrzehnte mehr als 2500 Kunstwerke aus der Zeit von 1960 bis heute zusammengetragen. Wie konnte es gelingen, dass kaum jemand von einer Sammlung dieser Dimension wusste?

Kurt von Storch: Wir sind bisher nicht mit unserem Namen an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben Mitarbeiter, die für die Sammlung arbeiten, und wir haben permanenten Leihverkehr. Unsere Werke gehen in bekannte Museen der Welt. Aber bisher wurde der Name unserer Sammlung nicht genannt. Wir haben gelegentlich eine Einzelposition gezeigt, auch mal eine Sammlungspräsentation gemacht – aber in ganz kleinem Rahmen. Der Umfang der Sammlung war bis jetzt selbst vielen Freunden nicht bekannt.

Warum diese Zurückhaltung?

Kurt von Storch: Es ist eine Leidenschaft, die wir haben. Wir wollten das nie plakativ machen, das war für uns der richtige Weg. Zu dieser Leidenschaft gehört aber auch, die Kunst irgendwann zu zeigen. Nun ist es vielleicht bald so weit. Ich kann deshalb auch eine gewisse Überraschung verstehen, wenn jemand sagt: Was? Wo kommt das denn plötzlich her? Reicht das für ein Museum?

Wer wird die künstlerische Verantwortung übernehmen?

Dorothee von Storch: Ich werde die künstlerische Leitung übernehmen. Und es wird sicherlich auch eine kaufmännische Leitung für das Museum geben. Wir haben bereits Mitarbeiter für die Sammlung. Um ein Museum dieser Art zu betreiben, brauchen wir natürlich eine größere Mannschaft. Es entstehen Arbeitsplätze.

Wenn alles gelingt, was wäre Ihr Traum?

Kurt von Storch: Unser Traum wäre, dass jemand sagt, wenn ich in Köln bin, gehe ich in den Dom, ich gehe ins Museum Ludwig, ich gehe ins Kolumba – aber gerne gehe ich auch über die Severinsbrücke auf die andere Rheinseite und schaue mir dieses Museum an.

Dorothee von Storch ist Kunsthistorikerin, ihr Mann Kurt von Storch Mitgründer des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Für ihre Sammlung zeitgenössischer Kunst planen beide ein spektakuläres Museum.