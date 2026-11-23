Ein Sprung ins kalte Wasser rettete einem vierjährigen Mädchen möglicherweise das Leben: Der Kölner Mo zögerte im August 2026 keine Sekunde, als er die Hilferufe am Rhein hörte.

Für seinen mutigen Einsatz wurde er in der „Giovanni Zarrella Show“ von der DLRG Köln ausgezeichnet.

Besondere Ehrung in der „Giovanni Zarrella Show“

Es war ein heißer Sommertag, als aus einem gewöhnlichen Freizeitausflug ein lebensrettender Einsatz wurde. Mo wollte am 15. August 2026 gemeinsam mit Freunden am Rheinufer in Köln-Langel die Sonne genießen. Doch plötzlich hörte er Hilferufe. Ohne lange nachzudenken, sprang er ins Wasser – und rettete einem vierjährigen Mädchen das Leben.

Für seinen außergewöhnlichen Einsatz erhielt Mo eine besondere Ehrung: In der am Samstagabend (21. November) ausgestrahlten „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF, 20.15 Uhr) würdigte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) seinen Mut.

Die Sendung stand unter dem Motto „Wir sagen Dankeschön“. Neben der Musik rückte unter anderem jener Kölner ins Rampenlicht, dessen beherztes Handeln Schlimmeres verhindert haben könnte.

„Ich habe nicht nachgedacht, das war nur Instinkt“

Als Mo die Hilferufe hörte, habe er sofort reagiert, erklärt er unserer Redaktion kurz nach der Live-Show. „Ich habe nicht nachgedacht, das war nur Instinkt, und ich bin gesprungen“, erinnert er sich. „Ich war so voller Adrenalin.“

Im Wasser habe er schnell das vierjährige Mädchen erreicht und es aus dem Rhein gezogen. Anschließend habe er unmittelbar versucht, das Kind mit Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Dabei sei viel Wasser aus dem Körper des Mädchens gekommen, sagt Mo. Die Situation sei dramatisch gewesen: Der Kölner erinnert sich daran, dass die Haut des Kindes bereits blau ausgesehen habe.

Wie lange der Rettungsversuch dauerte, könne er heute nicht mehr sagen. „Für mich ging alles sehr schnell.“ Er habe sich vollständig auf das Mädchen konzentriert. Erst als weitere Helfer eintrafen und die Versorgung übernahmen, sei ihm bewusst geworden, was gerade geschehen war. Eine Ärztin, die sich zufällig vor Ort befand, setzte gemeinsam mit einem Helfer der Malteser die Wiederbelebungsmaßnahmen fort.

Das Erlebnis lässt ihn bis heute nicht los

Das Mädchen wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Mo geht davon aus, dass es dem Kind inzwischen wieder gut geht. Von der Familie hat er allerdings seit dem Vorfall nichts mehr gehört. Was nach der Krankenhausnacht geschah, weiß er deshalb nicht.

Die Erinnerungen an diesen Tag sind für ihn dennoch allgegenwärtig, sagt er. Wenn Mo von seinem Einsatz erzählt, bekommt er Gänsehaut und ihm kommen die Tränen. „Ich war im Tunnel“, beschreibt er den Moment. Er habe alles um sich herum ausgeblendet und nur noch das Mädchen gesehen. Für Mo zählte in diesem Augenblick ausschließlich, so schnell wie möglich zu helfen.

Vom Alltag zum Lebensretter

Abseits dieses dramatischen Ereignisses führt Mo ein vielseitiges Leben. Er lebt in Köln-Sülz, trägt für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ Zeitungen aus, unterrichtet Aerobic und fährt gerne Jetski.

Dass ausgerechnet sein Hobby am Rhein ihn in eine Situation bringen würde, in der er Leben retten muss, das hätte er wohl niemals gedacht.

Mit der Auszeichnung in der „Giovanni Zarrella Show“ bekommt sein Einsatz nun eine öffentliche Anerkennung. Die DLRG würdigt damit einen Menschen, der in einer entscheidenden Situation nicht gezögert hat.

Dabei gilt der Dank an diesem Tag auch den weiteren Helfern: der Ärztin, den Einsatzkräften der Malteser und allen, die sich an der Rettung und Versorgung des Kindes beteiligt haben.

Mo warnt vor den Gefahren des Rheins

Trotz seiner eigenen Rettungstat weiß Mo, wie gefährlich der Rhein sein kann. Besonders die Strömung und die Wasserbewegungen durch vorbeifahrende Schiffe seien nicht zu unterschätzen.

„Wenn ein Schiff vorbeifährt, steigt das Wasser und zieht sich dann schnell zurück. Wenn man dann keine Kraft hat, zieht es einen ins Wasser“, warnt er.

Auch Alexander Lustig von der DLRG weist in der Show darauf hin, wie bedrohlich der Rhein werden kann. „Der Rhein ist kein Badesee. Er hat Strudel und eine starke Strömung.“, betont er.

Giovanni Zarrella lädt Mo und seine Jetski-Gruppe zum Pizzaessen ein

Auch Moderator Giovanni Zarrella zeigte sich begeistert von Mo. Als Dankeschön lädt er Mo und seine Jetski-Gruppe zum Pizzaessen ein. „Ich habe mir gedacht: Köln, ein Italiener, ich habe doch Beziehungen“, sagt Zarrella. „Pizza, Bier, Wein – und ein Tiramisu ist auch noch mit drin!“

Mo’s Geschichte macht deutlich, wie schnell ein Bade- oder Freizeitausflug zu einer lebensbedrohlichen Situation werden kann. Sie zeigt aber auch, wie entscheidend schnelles Handeln und die Hilfe anderer Menschen sein können.

Für Mo bleibt der 15. August ein Tag, den er wohl nie vergessen wird. Die Ehrung durch die DLRG ist deshalb nicht nur ein Dankeschön an einen mutigen Helfer, sondern auch eine Erinnerung daran, wie wichtig Zivilcourage und gegenseitige Hilfe sind.