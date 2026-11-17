Wohl selten sind die für den Spätherbst typischen atlantischen Tiefausläufer, die Sturm und Regen mit sich bringen und deren Ende nicht abzusehen scheint, mit so viel Begeisterung aufgenommen worden.

Der Rheinpegel steigt deutlich. Endlich! Und damit die Stimmung in der Logistikbranche. In der Nacht zum Sonntag hat der Pegel Köln die Ein-Meter-Marke überschritten und könnte nach den Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes schon am Samstag bei 4,50 Meter liegen. Das stimmt optimistisch, schließlich ist die Ausgangslage nach der langen Dürreperiode dramatisch.

Vor dem Sommer 2026 lag in der Langzeitstatistik der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe der Pegel nur selten unter einem Meter – zum ersten Mal am 22. September 2003 mit 99 Zentimetern. Die Statistik reicht zurück bis ins Jahr 1816.

Der Rheinauhafen am 16. November Foto: Alexander Schwaiger Copyright: Alexander Schwaiger

Bei einer Fahrrinnentiefe von 2,50 Meter – das entspricht einem Pegel von 1,39 Meter – ist der Rhein in Köln laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt „relativ gut befahrbar“. Bei einem mittleren Wasserstand (Pegel 2,97 Meter) ist die Fahrrinne rein rechnerisch 4,08 Meter tief. Voll beladene Binnenschiffe auf dem Rhein haben je nach Schiffstyp einen Tiefgang zwischen 2,50 und vier Meter. Das bedeutet: freie Fahrt mit voller Ladung noch in dieser Woche.

„Die ersehnte Trendwende ist endlich da“, sagt der Meteorologe Karsten Brandt. Nach der monatelangen Dürreperiode und den ersten beiden Novemberwochen, in denen der Rhein sich nur zentimeterweise zu erholen schien, lässt er sich zum ersten Mal in diesem Jahr richtig volllaufen. „Wir könnten sogar eine kleine Hochwasser-Welle bekommen“, sagt der für seine mutigen Prognosen bekannte Brandt. „Das hoffe ich sehr.“

Rhein: Binnenschiffe konnten nicht mehr kostendeckend fahren

Anfang Juli hatte Brandt noch in ungläubige Gesichter geblickt, als er von der Möglichkeit sprach, dass die Schifffahrt auf dem Rhein wegen der niedrigen Pegelstände wohl komplett eingestellt werden könne.

An der Engstelle zwischen Koblenz und Kaub war es beinahe so weit, doch auch am Niederrhein sanken die Transportraten auf Europas wichtigster Wasserstraße deutlich, weil Binnenschiffe, die weniger als ein Drittel ihrer üblichen Fracht laden, nicht mehr kostendeckend fahren können.

Der Rheinauhafen am 30. Juli Foto: dpa Copyright: Arne Meyer/dpa

Zurück zum Wetter: Den Meteorologen zufolge wird mit den Ausläufern vom Atlantik sehr milde Luft nach Deutschland geführt.

Am Dienstag weitet sich teils kräftiger Regen von der Südwesthälfte nordostwärts aus. Im Südwesten und Westen sind einzelne Gewitter mit schweren Sturmböen nicht ausgeschlossen. Erwartet wird ein großer Temperaturkontrast mit nur vier bis sechs Grad im Norden und 15 Grad im Südwesten. Am Oberrhein sind lokal sogar bis 18 Grad möglich.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel stark bewölkt und wiederholt ziehen Schauer und Regen auf. Einzelne kurze Gewitter mit Sturmböen werden nicht ausgeschlossen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Donnerstag: Den Prognosen zufolge ist es stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen, der stellenweise auch kräftiger ausfallen kann. Vereinzelt können sich Gewitter bilden.

Wir müssen uns auf extreme Wetterlagen einstellen. Das sind die Folgen des Klimawandels Karsten Brandt, Meteorologe

Klingt gut, findet Brandt, aber das wird für die Wasserbevorratung nicht reichen. Um für das Frühjahr gewappnet zu sein, müssen sich die Böden im gesamten Einzugsgebiet des Rheins einschließlich der Nebenflüsse nach der langen Dürreperiode über den Winter so richtig mit Wasser vollsaugen können. „300 bis 400 Liter müssten pro Quadratmeter bis Ende Februar zusammenkommen. Das ist etwas mehr als der Durchschnitt, den wir in den 1990er Jahren hatten“, sagt Brandt. In Köln seien im Januar und Februar 2026 aber nur jeweils 60 Liter gefallen. Ein regenreicher Winter, gerne auch mit viel Schnee in den Alpen, wäre perfekt. Garantieren kann es keiner. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Klimawandel uns künftig häufiger solch extreme Wetterlagen bescheren wird“, so Brandt.

Die Logistikbranche ist erleichtert, warnt aber davor, das Thema wie nach der ersten Niedrigwasser-Krise im Jahr 2018 wieder zu den Akten zu legen. „Die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass Logistikketten bei extremen Wasserständen verwundbar sind. Jetzt kommt es darauf an, den politischen Handlungsdruck aufrechtzuerhalten“, sagt Steffen Bauer, Vorstandschef der Häfen- und Güterverkehr Köln (HGK).

„Deutschland braucht verlässliche Investitionen in die Wasserstraßeninfrastruktur, beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine langfristige Finanzierung von Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen.“ Die Rückkehr zu den gewohnten Transportabläufen nach fünf Monaten werde „schrittweise, aber zeitnah erfolgen“, so Bauer.

Wirtschaftlicher Schaden von rund zwei Milliarden Euro

Laut Prognosen könnte der volkswirtschaftliche Schaden bei mehr als zwei Milliarden Euro liegen. Die Auswirkungen reichten von höheren Transportkosten über zusätzliche Lager- und Umschlagaufwendungen bis hin zu produktionsbedingten Mehrkosten in verschiedenen Industriezweigen, so Bauer. „Niedrigwasser betrifft nicht nur die Binnenschifffahrt, sondern auch Wertschöpfungs- und Lieferketten in Branchen wie Chemie, Energie, Stahl, Baustoffe und Agrarwirtschaft“, sagte Bauer. „Sie alle sind auf leistungsfähige Wasserstraßen angewiesen.“

Ob das Sonntagsfahrverbot für Lkw, das wegen des Niedrigwassers noch bis 20. Dezember gilt, früher aufgehoben wird, müssen die Verkehrsminister des Bundes und der Länder entscheiden. Möglich ist das, aber nicht sehr wahrscheinlich.