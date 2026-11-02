Angesichts der hohen Treibstoffpreise hat die irische Billigfluglinie Ryanair Preiserhöhungen im kommenden Jahr angekündigt. Die Tickets würden „sicherlich“ im zweistellen Prozentbereich teurer, sagte Airline-Chef Michael O'Leary am Montag bei Vorlage der Quartalszahlen. Demnach steigt die Kerosinrechnung im kommenden Geschäftsjahr um zwei Milliarden Euro.

Ryanair müsse auch Kosten sparen, sagte O'Leary weiter. Er kündigte an, die Löhne einzufrieren, weniger Personal in den Maschinen einzusetzen und mehr Künstliche Intelligenz (KI) in der Verwaltung zu nutzen.

Geringerer Nettogewinn bei Ryanair

Im laufenden Geschäftsjahr, das bei Ryanair bis Ende März dauert, hatte sich die Fluggesellschaft laut O'Leary 80 Prozent des benötigten Kerosins zu einem Preis von 67 Dollar pro Barrel (159 Liter) gesichert. Im kommenden Geschäftsjahr ab April 2027 gelang es Ryanair demnach nur, den Preis für ein Viertel des Verbrauchs zu sichern, und das zu 95 Dollar pro Barrel. Solange es keine schnelle Lösung im Konflikt in der Golfregion gebe, werde der Kerosinpreis auch hoch bleiben, sagte O'Leary.

Der Nettogewinn von Ryanair fiel im Sommerquartal von Juni bis September um sechs Prozent auf 1,61 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Die Zahl der Passagiere nahm um fünf Prozent zu. Ryanair hatte die Preise um zwei Prozent gesenkt, weil die Buchungszahlen mau waren. (afp)