Gute Nachrichten für den Flughafen Köln/Bonn: Mit dem Winterflugplan wird Ryanair zwei neue Ziele anfliegen, wie das Unternehmen am Donnerstag (8. Oktober) mitteilte. Neu aufgenommen ins Programm werden Tirana und Agadir. Fünfmal in der Woche gibt es Verbindungen in die albanische Hauptstadt, die marokkanische Urlaubsdestination wird zweimal in der Woche angesteuert.

Der Winterflugplan startet am Sonntag, 25. Oktober, und gilt bis Ende März 2027. Die Flüge auch nach Tirana und Agadir sind ab sofort buchbar. Ein Ryanair-Sprecher erklärt, die Nachfrage nach Tirana als Städtetrip sei in Deutschland gestiegen, daher heben in Köln/Bonn vergleichsweise häufig Flieger mit diesem Ziel ab. Bei Agadir handelt es sich dagegen um ein klassisches Ziel für einen Strandurlaub.

Tirana ist komplett neues Ziel von Köln/Bonn

Thilo Schmid, Geschäftsführer des Flughafens Köln/Bonn, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Ryanair ihr Engagement am Köln Bonn Airport weiter stärkt und unseren Fluggästen im Winter gleich zwei zusätzliche Ziele anbietet.“ Mit Tirana komme ein komplett neues Ziel hinzu, welches das Streckennetz in Südosteuropa ideal ergänze, so Schmid. Agadir werde nun ganzjährig erreichbar von Köln/Bonn.

Der Flughafen gehört damit zu den Gewinnern der Umstrukturierungen bei dem irischen Billigflieger, rund 34 Ziele werden im Winter von hier aus angeflogen. Das Unternehmen hatte am Donnerstag mitgeteilt, sein Angebot in ganz Deutschland zum Winter zusammenzustreichen. Insgesamt werden demnach 700.000 Sitzplätze weniger angeboten als vor einem Jahr, dies ist ein Rückgang um 10 Prozent. Als Grund werden hohe Gebühren und die Luftverkehrsteuer genannt.

Ryanair halbiert Angebot in Berlin

Verlierer ist der Flughafen Bremen, von dem sich Ryan zum Sommer 2027 komplett zurückzieht. Mindestens 400.000 Fluggäste fallen dort jährlich weg. Auch in Hamburg und Berlin-Brandenburg wird das Angebot zusammengestrichen.

Ryanair bezeichnete Berlin-Brandenburg als „erfolglosesten Flughafen Europas“. Dort schließt die Airline zum 24. Oktober ihre Basis mit sieben Flugzeugen und dazugehörigen Crews. Die Jets würden an wettbewerbsfähigere Flughäfen in anderen EU-Staaten verlagert, wo die Luftverkehrsteuer abgeschafft und Gebühren gesenkt worden seien, hieß es. Die deutsche Hauptstadt wird zwar weiterhin von Ryanair angeflogen, verliert aber den Angaben zufolge rund die Hälfte des bisherigen Angebots.

Neben Köln wird dagegen auch das Angebot in Memmingen ausgebaut. Neu im Winterflugplan von Ryanair sind Saarbrücken und Friedrichshafen.

Den kompletten Winterflugplan 2025/26 will der Airport Köln/Bonn erst in der nächsten Woche veröffentlichen. Dann stellt sich heraus, ob neben Tirana weitere neue Ziele hinzukommen. Im Sommer flogen 26 Fluggesellschaften von Köln/Bonn zu 115 Zielen in 38 Ländern. Elf neue Destinationen waren im Vergleich zum Sommer des Vorjahres hinzugekommen. Größter Carrier in Köln/Bonn ist Eurowings, die Airline bot mehr als 70 Direktziele an. Generell sind die Winterflugpläne aber weniger umfangreich als die Sommerflugpläne. (mit dpa)