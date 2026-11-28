Wenn es ein Schöpfergott war, dann hat er es nicht gut gemeint mit dem Spalax graecus. Groß wie eine Ratte, ohne Hals und Schwanz und zu ewiger Dunkelheit verdammt. Hässlich wie die Nacht, frisst und gräbt er sich mit seinen gewaltigen Schneidezähnen durch die dunklen Erden am östlichen Rand des alten Mitteleuropa.