Als die Spritpreise nach Ausbruch des Iran-Krieges in rekordverdächtige Höhen schnellten, wurde es in der Politik hektisch. Um dem autofahrenden Wähler schnelle Hilfe zu signalisieren, wurden ein Tankrabatt, und – nach österreichischem Vorbild – die 12-Uhr-Regel an Tankstellen eingeführt.