Der Markteingriff hat Sprit verteuert und nicht verbilligt. Die Regel sollte abgeschafft werden
TankstellenWeg mit der 12-Uhr-Regel
Ein Kommentar von Thorsten Breitkopf
2 min
Als die Spritpreise nach Ausbruch des Iran-Krieges in rekordverdächtige Höhen schnellten, wurde es in der Politik hektisch. Um dem autofahrenden Wähler schnelle Hilfe zu signalisieren, wurden ein Tankrabatt, und – nach österreichischem Vorbild – die 12-Uhr-Regel an Tankstellen eingeführt.
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