Potsdam/Grünheide – Die Genehmigung der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Brandenburg ist nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein großer Schritt in die wirtschaftliche Zukunft des Landes. „Wir sind nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens“, sagte Woidke am Freitag in potsdam. „Brandenburg ist das Land der klimaneutralen Mobilität.“ Dieser 4. März sei ein großer Schritt in die Zukunft.

Rund zwei Jahre nach Baustart hat das Brandenburger Landesumweltamt umweltrechtlich grünes Licht für die Fabrik gegeben. „Dieses Genehmigungsverfahren war für uns eine Mammutaufgabe“, sagte Woidke. Die Produktion erster Autos könne erst nach der Abnahme erfolgen, wenn die notwendigen Auflagen erfüllt worden seien. Der Bescheid umfasst 536 Seiten, alle zugehörigen Unterlagen sind insgesamt über 23 700 Seiten stark. (dpa)