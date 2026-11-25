Die USA haben neue Sonderzölle gegen die EU und weitere Handelspartner angekündigt. Die Sätze reichen bis zu 20 Prozent, wie am Mittwoch ein US-Vertreter in Washington sagte, der anonym bleiben wollte. Begründet werden die neuen Zölle mit Industriesubventionen der Handelspartner, die nach Ansicht der US-Regierung illegal sind und zu Überproduktionen führen. Sie sollen in einem Monat in Kraft treten.

Die neuen Importaufschläge richten sich gegen 14 Volkswirtschaften - etwa auch gegen China, Indien oder Mexiko. Sie fußen auf einer Untersuchung zu wettbewerbsverzerrenden Subventionen, die der Handelsbeauftragte Jamieson Greer im März eingeleitet hatte.

Die neuen Sonderzölle ergänzen zehnprozentige Aufschläge, die die USA im Juli verkündet hatten. Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete diese mit angeblicher Zwangsarbeit in rund 60 Ländern, unter anderem in der EU. Brüssel protestierte scharf und wies den Vorwurf der Zwangsarbeit zurück.

EU hatte Abkommen mit Trump geschlossen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im vergangenen Jahr ein Handelsabkommen mit Trump geschlossen. Darin wurde eine Zollobergrenze von 15 Prozent festgeschrieben.

Trump hatte nach seinem erneuten Amtsantritt hohe Zölle für zahlreiche Partnerländer verkündet, diese danach jedoch teils wieder deutlich gesenkt. Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte einen Großteil dieser Aufschläge im Februar dieses Jahres für unrechtmäßig. Deshalb leitete die Trump-Regierung neue Untersuchungen gegen die Handelspartner ein, um die Zölle auf eine andere Rechtsbasis zu stellen. (afp)