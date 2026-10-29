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Weltspartag 2026Hängen Fonds das klassische Sparbuch ab?

Die Deutschen, einst Sparweltmeister, legen heute prozentual weniger zurück als der Durchschnitt aller Länder. ETFs und Fonds gewinnen dabei an Bedeutung zu Lasten von Sparkonten. Welche Folgen das hat?

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Geld steckt im Bauch eines Sparschweins. Am 30. Oktober ist Weltspartag.

Geld steckt im Bauch eines Sparschweins. Am 30. Oktober ist Weltspartag.

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Der Weltspartag steht seit 1925 für Sparsamkeit, Vorsorge und einen bewussten Umgang mit Geld und gewinnt durch die aktuelle Rentendiskussion und die neuen staatlich geförderten Vorsorgemöglichkeiten zusätzlich an Bedeutung. Von den drei Säulen im duetschen Bankwesen beteiligen sich vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken am Weltspartag, der sich gezielt an Kinder richtet.

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