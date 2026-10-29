Der Weltspartag steht seit 1925 für Sparsamkeit, Vorsorge und einen bewussten Umgang mit Geld und gewinnt durch die aktuelle Rentendiskussion und die neuen staatlich geförderten Vorsorgemöglichkeiten zusätzlich an Bedeutung. Von den drei Säulen im duetschen Bankwesen beteiligen sich vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken am Weltspartag, der sich gezielt an Kinder richtet.