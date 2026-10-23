Die Kaufpreise für Wohnimmobilien in Deutschland sind zuletzt erstmals wieder (+0,6 Prozent) gestiegen. Vor allem in den Großstädten befinden sie sich seit Jahren auf einem hohen Niveau und sollen künftig weiter steigen. Wer sich dagegen für den Kauf einer Wohnung im Umland statt in der Innenstadt einer Metropole entscheidet, kann viel Geld sparen.