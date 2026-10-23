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WohnungskaufAb wo sich Pendeln nach Köln lohnt

Von Köln ins Umland zu ziehen und in die Stadt zu pendeln lohnt sich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Am attraktivsten sind Leverkusen und Hürth. Bei Nutzung von ÖPNV und Homeoffice kommen viel mehr Städte infrage.

Von
und
Verkehr auf einer Autobahn in der Dämmerung

Der Vorteil günstiger Immobilien im Umland und der Nachteil dauernder Pendelkosten will gut aufgewogen sein.

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Die Kaufpreise für Wohnimmobilien in Deutschland sind zuletzt erstmals wieder (+0,6 Prozent) gestiegen. Vor allem in den Großstädten befinden sie sich seit Jahren auf einem hohen Niveau und sollen künftig weiter steigen. Wer sich dagegen für den Kauf einer Wohnung im Umland statt in der Innenstadt einer Metropole entscheidet, kann viel Geld sparen.

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