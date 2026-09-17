Abo

ZinswendeUS-Notenbank macht auch Anlegern Druck

Von
4 min
Ein blauer Fernsehbildschirm im Handelssaal der New Yorker Börse zeigt die Sätze des Leitzinses, bevor die US-Notenbank am Mittwochabend ihre Zinsen erhöht hat.

Blick in den Handelssaal der New Yorker Börse, bevor die US-Notenbank den Leitzins erhöht hat. 

Copyright: Richard Drew/AP/dpa

Die amerikanische Notenbank hat gegen den Willen von US-Präsident Trump erstmals seit Jahren den Leitzins erhöht. Was aber bedeutet das für deutsche Anleger?

Köln. Die Finanzmärkte erleben eine Trendwende, die zur Zäsur werden könnte. Denn die Leitzinserhöhung durch die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Mittwochabend signalisiert nach mehr als drei Jahren die Wende in der US-Zinspolitik.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!