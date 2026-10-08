Nach Jahren von Krise und Krach, Rezession, Lieferkettenstörungen und einem international unvergleichlichen Pessimismus geht es wieder bergauf. 1,3 Prozent Wachstum für Deutschlands Wirtschaft prophezeit uns das Herbstgutachten. Mag insgesamt niedrig klingen, 1,3 Prozent, wie die Zinsen auf dem Sparbuch.