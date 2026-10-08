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Zum HerbstgutachtenJetzt wird wieder in die Hände gespuckt

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Das Herbsttuachten bezeugt Deutschland ein Wachstum von 1,3 Prozent

Das Herbsttuachten bezeugt Deutschland ein Wachstum von 1,3 Prozent

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Das Wachstum vervielfacht sich. Optimismus ist geboten – allen Zweiflern zum Trotz

Nach Jahren von Krise und Krach, Rezession, Lieferkettenstörungen und einem international unvergleichlichen Pessimismus geht es wieder bergauf. 1,3 Prozent Wachstum für Deutschlands Wirtschaft prophezeit uns das Herbstgutachten. Mag insgesamt niedrig klingen, 1,3 Prozent, wie die Zinsen auf dem Sparbuch.

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