Das Wachstum vervielfacht sich. Optimismus ist geboten – allen Zweiflern zum Trotz
Zum HerbstgutachtenJetzt wird wieder in die Hände gespuckt
Ein Kommentar von Thorsten Breitkopf
3 min
Nach Jahren von Krise und Krach, Rezession, Lieferkettenstörungen und einem international unvergleichlichen Pessimismus geht es wieder bergauf. 1,3 Prozent Wachstum für Deutschlands Wirtschaft prophezeit uns das Herbstgutachten. Mag insgesamt niedrig klingen, 1,3 Prozent, wie die Zinsen auf dem Sparbuch.
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