150 Jahre „Kölner Stadt-Anzeiger“Große Jubiläumsfeier bei den Kölner Lichtern auf dem Rhein

Anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums feierte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit vielen Gästen sowie Leserinnen und Lesern bei den Kölner Lichtern auf der „MS RheinGalaxie“. Gemeinsam mit der KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, die in diesem Jahr auf ihr 200-jähriges Bestehen zurückblicken kann, ging es am Samstagabend (1. August) auf den Rhein.

Trotz des Rekord-Niedrigwassers konnte das Schiff wie geplant ablegen. Nach der Begrüßung durch Gerald Selch, Chefredakteur des „Stadt-Anzeiger“, und KD-CEO Nina Luig führte die Fahrt zunächst bis zur Stadtgrenze von Leverkusen und anschließend zurück Richtung Kölner Innenstadt.

An Bord erwartete die Gäste ein Dinner mit Live-Cooking-Stationen und einem süßen Dessert des Kölner Unternehmens Hitschler. Firmenchef Philipp Hitschler-Becker feierte an dem Abend mit, ebenso wie Isabella Neven DuMont, Herausgeberin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, und Oliver Eckert, COO von DuMont und CEO der Kölner Stadt-Anzeiger Medien. Weitere Gäste an Bord: Zoo-Geschäftsführer Christopher Landsberg, Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher, Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums, Peter Zens, Inhaber vom Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth und Marie-Christine Frank von der Kölner PR-Agentur Drei Brüder.

„Schönste Stadt der Welt“

Für die musikalische Begleitung an dem Abend sorgten Foxee und Band. Ein Highlight schon vor der Drohnenshow und dem Feuerwerk: der traumhaft schöne Sonnenuntergang über dem Rhein. Für Gerald Selch sind die Kölner Lichter der perfekte Rahmen für das Jubiläum: „Hier vom Schiff aus, den Dom vor Augen und das Feuerwerk am Himmel – in solchen Momenten ist Köln wirklich die schönste Stadt der Welt.“

KD-Chefin Nina Luig und Gerald Selch, Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeiger, präsentieren die Geburtstagstorte. Copyright: KD Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich der „Stadt-Anzeiger“-Chefredakteur optimistisch: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten 150 Jahren mit der gleichen journalistischen Kraft die Stadt, die Menschen und diese Region hier begleiten werden.“

Um 23.20 Uhr begann das musiksynchrone Höhenfeuerwerk nach rund 20 Minuten Verzögerung. Von Deck aus hatten die Gäste den perfekten Blick auf das Geschehen auf dem Rhein. Mit einem Getränk in der Hand konnten sie das Feuerwerk aus erster Reihe genießen Es bildete den Höhepunkt des Abends und den gelungenen Abschluss der Jubiläumsfeier.

Für die musikalische Begleitung sorgten Foxee und Band. Copyright: KD Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Ein Abend, an dem auch die Verbindung zwischen Köln und seiner Zeitung gefeiert wurde – 150 Jahre „Kölner Stadt-Anzeiger“.