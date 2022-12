Drei weise Männer aus dem Morgenland erblicken am Himmel einen hellen Stern, der ihnen den Weg nach Bethlehem zum Geburtsort von Jesus Christus zeigt – so wird es in der Weihnachtsgeschichte erzählt. Heute gibt es verschiedene Theorien darüber, was es mit der Erscheinung am Sternenhimmel auf sich haben könnte. Vor mehr als 2000 Jahren war die Astronomie dagegen noch keine Wissenschaft und Bewegungen von Planeten und Sternen wurden als göttliche Absicht interpretiert. Doch was war damals wirklich am Himmel zu sehen?



Passend zur Vorweihnachtszeit wird im Galileum Solingen das Geheimnis rund um den Stern von Bethlehem gelüftet. In einer 60-minütigen Vorstellung geht es auf eine Reise in die Vergangenheit, um zu erfahren, was die drei Männer damals wirklich gesehen haben könnten. War es ein Komet? Oder vielleicht doch ein neuer Stern, eine Supernova? Mit moderner Projektionstechnik verwandelt sich die Kuppel des Planetariums in den Sternenhimmel von vor 2000 Jahren.





„Der Stern über Bethlehem“ ist eine Planetariums-Show für die ganze Familie (Kinder ab dem Grundschulalter).



Dauer der Vorstellung: 60 Minuten.



Termine im Dezember: Sa, 10.12., 18.30 Uhr, So, 11.12., 15 Uhr, Fr, 16.12., 20 Uhr, Sa, 17.12., 16.30 Uhr, So, 18.12., 18.30 Uhr, Do, 22.12., 20 Uhr, Sa, 24.12., 14.30 Uhr, Mo, 26.12., 16.30 Uhr



Eintritt: Erwachsene zahlen 9 Euro, ermäßigt kosten die Tickets 6 Euro. Familienkarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder kosten 25 Euro.



Tickets können online gekauft werden unter: www.galileum.ticketfritz.de



Galileum Solingen, Walter-Horn-Weg 1, 42697 Solingen

2. Wintermärchenwald im Bergischen

Märchenwald Altenberg mit Weihnachtsbeleuchtung Copyright: Christopher Arlinghaus

Es war einmal vor langer langer Zeit… Märchen gehören zur Weihnachtszeit, wie Smarties auf das Lebkuchenhaus. „Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ kennt heute noch fast jedes Kind. So sind es auch Hänsel und Gretel, die den Besuchern im Altenberger Märchenwald den Weg ins Café weisen, wo nicht die böse Hexe sie erwartet, sondern Bergische Waffeln mit Kirschen und Sahne – und mitten im Café sprudeln tanzende Springbrunnen-Fontänen in bunten Farben. Immer zur vollen Stunde setzt sich die 1956 erbaute Wasserorgel in Bewegung und leuchtende Wasserfiguren tanzen wie von Zauberhand zu klassischer Musik.



Der Mix aus Kitsch und Faszination zieht sich durch den gesamten Märchenwald. Teils lebensgroße Figuren aus 18 Märchen warten in ihren Häuschen darauf, per Knopfdruck wachgerüttelt zu werden. Und wenn die Puppen zu sprechen beginnen – die ältesten von ihnen stammen aus den 1930er Jahren – überkommt einen, wie im Märchen, auch schon mal ein Hauch von Grusel.



Wintermärchenwald bis 29. Januar: Aktuell kann der beleuchtete Märchenwald sogar im Dunkeln besucht werden. Es gibt winterliche Heißgetränke vor Ort, wer mag, kann sich seine eigene Thermoskanne am Stand „Zur alten Mühle“ mit Glühwein oder Punsch auffüllen lassen.



Zur Glühweinwanderung kann auch ein Bollerwagen ausgeliehen werden.



Märchenstunde im Café: Di 6.12., So 18.12. , So. 8.1. ab ca. 16 Uhr.

In der Kaminecke im Café können Wünsche an den Weihnachtsmann per Postkarte abgeschickt werden.



Märchenwald, Märchenwaldweg 15, 51519 Odenthal,

Geöffnet: Mo - Fr 12 - 20 Uhr, Sa - So 10 - 20 Uhr.

Eintritt: 7.90/5.90 Euro (Erw./Ki. 3- 13 J.)

www.maerchenwald-altenberg.de

3. Glühweinwandern – auch in der Eifel

Glühweinwanderungen in der Stadt und auf dem Land Copyright: dpa

Erfunden wurden die inzwischen weit verbreiteten Glühweinwanderungen durch die Stadt während der Corona-Lockdowns durch verzweifelte Wirte, die sich so wenigstens ein wenig Umsatz sicherten. Die aus der Not geborene Idee kam gut an und so wimmelt es in vielen Kölner Veedeln auch in diesem Jahr nur so von Hütten vor Kneipen, die Heißgetränke ausschenken und zu winterlicher Geselligkeit einladen.

Eine ganz andere Art der Glühweinwanderung wird am 2. und 3. Adventssonntag in der Nordeifel angeboten: Hier verwandeln sich die bekannten Eifelschleifen-Wanderwege in sogenannte „Glühwein-Schleifen“. Entlang der Strecken „Ursprünge Blankenheims“ (4.12.) und der Eifelschleife „Vun drinne noh drusse“ (18.12.) werden Stände aufgebaut, an denen sich Wandersleute ihre mitgebrachten Tassen mit heißem Glühwein oder Tee auffüllen lassen können. Umringt von Weihnachtsdüften und vielleicht sogar weißen Wäldern, kann man fern ab des städtischen Trubels auf den „Glühwein-Schleifen“ ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit finden.

Glühweinwanderungen in Köln: Im Agnesviertel, in der Südstadt, im Belgischen Viertel, im Kwartier Latäng und in Sülz/Klettenberg sind Glühweinhütten vor vielen Kneipen geöffnet. In Rodenkirchen kann man an den vier Adventswochenenden mit einem Glühwein in der Hand durch das Veedel flanieren. Infos zu den beteiligten Kneipen und Restaurants finden Sie hier.

Glühwein-Schleife „Ursprünge Blankenheims“: So 4.12., 12 - 17 Uhr, 8 km, Start am Curtius-Schulten-Platz. Parkplatz „P3 an der Weiherhalle“.



Glühwein-Schleife „Vun drinne noh drusse“: So 18.12., 12 - 17 Uhr, 12 km (7,5 km Abkürzung) von Ahrdorf nach Uedelhoven . Start am Bürgerhaus in Ahrdorf oder Bürgerhalle Uedelhoven.

www.wir-in-freilingen.de



4. Winterliche Wahner Heide entdecken

Wenn sich Sonne und Nebel in der Wahner Heide treffen, ist es hier mehr als schön. Copyright: Martina Goyert

Das winterliche Herbstlicht lässt die Heide leuchten - mal golden, mal auch grau: Die Blüte der lilafarbenen Erika ist zwar vorüber, doch die Farben der Wiesen, Blätter und Bäume zeigen sich im Sonnenschein kräftiger denn je. Aber auch wenn sich dichter Bodennebel oder zarter Frost über die Heide legt, entstehen wunderschöne Bilder vor Augen. Das zweitgrößte und artenreichste Naturschutzgebiet NRWs vor den Toren Kölns ist auch im Winter ein wunderbarer Ort für Entdeckungen und Erholung.

Das geht gut auf eigene Faust, auf einem der zehn ausgezeichneten Rundwanderwege, ab einem der vier Infozentren, Burg Wissem, Gut Leidenhausen, Infozentrum Wahner Heide und Turmhof. Oder auf einer der vielen geführten Themenwanderungen. Seit 1991 findet zum Beispiel jeden 1. Sonntag im Monat der traditionelle Heidespaziergang statt. Drei Stunden wird spaziert, nebenbei geht es um die Geschichte der Wahner Heide, ihre botanischen Kostbarkeiten und tierischen Bewohner. (Nächster Termin: 3,12., 14 Uhr ab Infozentrum Wahner Heide, Flughafenstr. 16, Troisdorf-Altenrath.) Doch auch an diesem Wochenende gibt es Angebote und Veranstaltungen, die zum Ausflug in die Wahner Heide einladen. Weitere Wanderungen - vor allem mit Kindern - finden Sie auch in unserem Dossier "20 Wanderungen für Familien und Kinder" zum Herunterladen.

Wahner Heide am Wochenende:

Rösrather Heidespaziergang:

Samstag, 17. Dezember 2022, 14 Uhr

Diese kostenlose Exkursion startet an jedem dritten Samstag im Monat am Naturschutzzentrum Turmhof in Rösrath.

Ort: Heideportal Turmhof, Rösrath, Kammerbroich 67,

Veranstalter: Bündnis Heideterrasse e.V. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Kosten: Es werden Spenden gesammelt

5. Idylle in Köln: Unterwegs am Höhenfelder See

Der Rundweg um den Höhenfelder See ist auch bei Hunden beliebt. Copyright: Katrin Reiche

Wer eine Auszeit in der Natur sucht, findet auf der rechten Rheinseite ein kleines Idyll, das ich zum Geheimtipp erkläre: Zwischen Dünnwald und Höhenhaus liegt das Naherholungsgebiet „Höhenfelder See“ – eine kleine Perle für Mensch und Tier. Denn rings um die mitten im Wald liegende 20 Hektar große Kiesgrube (Baden verboten!) führt ein Spazierweg, der auch bei wasserverrückten Hunden sehr beliebt ist - auch wenn diese hier an der Leine bleiben müssen.



Hinweis: Da es sich rund um den Höhenfelder See um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, müssen Hunde an der Leine laufen.

Sanft plätschert das klare Wasser ans Ufer, Kormorane trocknen ihre ausgebreiteten Flügel in der Luft. Schwäne und Enten schnattern in der Ferne. Hechte, Barsche, Forellen, Welse, Aale, Karpfen und andere Weißfische fühlen sich hier wohl.



Während es an Sommerwochenenden rund um den See gerne mal voll wird, scheinen Ausflügler diesen Ort im Frühling, Herbst und Winter eher zu vergessen, was ihm eine schöne verschlafene Anmut verleiht.

Infos zum Tipp



Spaziergang um den Höhenfelder See: Start am Parkplatz „Höhenfelder See“, Höhenfelder Mauspfad, 51069 Köln, weitere Parkplätze am Kalkweg.



Von dort führt ein Weg bis ans Ufer. Der Rundweg verläuft dicht am Wasser entlang und teilweise in der Sonne . Es gibt Bänke mit Blick aufs Wasser unterwegs.



Dauer: ca. 45 Minuten.



Beliebt bei Hunden: Wer einen wasserliebenden Vierbeiner besitzt, trifft hier gerne auf Gleichgesinnte.



Mehr zu entdecken: Südlich des Sees schließt sich das Naturschutzgebiet Dellbrücker Heide mit vielen schönen Wegen und einem weiteren Gewässer, dem „Heide-Teich“ an.