Schon früh am Abend kletterte das Burgfräulein ins Himmelbett und zog dort gleich die Seitenvorhänge zu. Ganz ohne Liebeskummer oder irgendeinen anderen romantischen Hintergrund: Der jungen Frau war's schlichtweg kalt. Eisige Winde pfiffen um und auch durch die Burg, in der meist nur der Kamin in der nach ihm benannten Kemenate geheizt wurde.