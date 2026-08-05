Zahlreiche Burgen und Schlösser reihen sich entlang des Rheins und der Mosel. Ein Ausflug zu den historischen Orten lohnt sich immer!
Märchenhafte Ausflüge19 romantische Burgen und Schlösser an Rhein und Mosel
Von Michael Hedrich
18 min
Schon früh am Abend kletterte das Burgfräulein ins Himmelbett und zog dort gleich die Seitenvorhänge zu. Ganz ohne Liebeskummer oder irgendeinen anderen romantischen Hintergrund: Der jungen Frau war's schlichtweg kalt. Eisige Winde pfiffen um und auch durch die Burg, in der meist nur der Kamin in der nach ihm benannten Kemenate geheizt wurde.
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