Die Briten und ihr Tee, das ist wahrlich ein Klischee, frisch belebt durch die im Lockdown 2020 durchgestartete Netflix-Serie: „Bridgerton". Heute startet die zweite Staffel mit einer neuen Runde Drama, opulenten Bällen und natürlich ganz viel Tee in feinen Porzellantassen. Nicht nur für Fans der Serie, sondern auch für alle Tee-Liebhaber und Genussmenschen bieten sich auch in und um Köln einige Orte, an denen man eine feine britische „Tea-Time" genießen kann.



Ob klassisch mit intensivem Schwarztee, frisch mit beerigem Früchtetee, oder doch lieber mit samtiger Pfefferminze: Wir haben die besten Orte für Sie zusammengestellt, an denen man – ganz ohne Reisekosten – den Geschmack von Großbritannien kosten kann. Elegant angerichtet auf Etageren, erwarten uns Scones mit Clotted Cream, herzhafte Sandwiches und süße Törtchen. Vor allem Hotels der gehobenen Kategorie pflegen die Tea Time, aber auch Cafés bieten den edlen Genuss am Nachmittag an.

Sechs Orte, an denen Sie Ihren „High Tea" genießen können:



Excelsior Hotel Ernst

Feine Patisserie-Törtchen angerichtet auf einer Etagere im Excelsior Hotel Ernst in Köln. Copyright: Excelsior Hotel Ernst, Fotografin: Denise Claus

Zum Afternoon Tea ins Fünf-Sterne-Hotel gehen? Das machen wohl die wenigsten Menschen einfach mal so. Aber warum nicht, einfach mal so richtig klotzen und genießen - wie bei Harrods in London?. Und „very british“ ist das Setting im Kölner Hotel Excelsior Ernst allemal.



Serviert wird der Tee im lichtdurchfluteten Wintergarten oder auf der Empore mit Blick auf den Dom. Executive Chef-Pâtissier Fabian Scheithe hat das Rezept für seine original englischen Scones mit Clotted Cream und Marmelade selbst aus London mitgebracht. Weitere englische Klassiker wie die kleinen Sandwiches mit Räucherlachs, Gurke und Schinken bis zu englischen Teekuchen und Brownies werden selbstverständlich ebenfalls serviert. Andrea Helbig, Tea Masterin Gold, berät auf Wunsch bei der Teeauswahl.

Preise: 44 Euro pro Person für den Klassiker, 54 Euro „Royal Afternoon Tea" mit einem Glas Champagner, 54 Euro „Gentleman Afternoon Tea" mit einem Glas „Royal Gents Fizz".

Excelsior Hotel Ernst, Trankgasse 1-5, 50667 Köln. Tea Time findet täglich nach Vorbestellung zwischen 15 und 18 Uhr statt. Reservierung: 0221 / 2701.

www.excelsiorhotelernst.com

Hotel Savoy

Die „Tea Time" im Savoy Hotel Copyright: Savoy Hotel GmbH

Mit englischer Romantik hat die triste Fassade und Lage des Savoy Hotels in Köln nicht viel zu tun. Denkt man an die alte Pracht und Herrlichkeit der seit 1889 bestehenden großen Schwester in London, könnte man neidisch werden, wenn dort der „Afternoon Tea“ unter der Glaskuppel im Thames Foyer, dem Herzstück des Luxus-Hotels, serviert wird. Das muss man aber gar nicht, denn im Kölner Savoy Hotel wird der High Tea am knisternden Kamin serviert.

Die Etagere ist klassisch bestückt und kann sich sehen lassen: Finger-Sandwiches in den Varianten Lachs, Käse-Schinken, Gurke-Frischkäse und Ei. Auch Beerentörtchen, Petit Fours und natürlich die Stars der Tee Zeremonie, die Scones – mit und ohne Rosinen, ofenwarm, an Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre, fehlen nicht.

Preise: 40 Euro pro Person, 50 Euro mit einem Glas Champagner.

Hotel Savoy, Turiner Straße 9, 50668 Köln, Tea Time findet statt täglich von 14.30 Uhr bis 18 Uhr (Vorbestellung online nötig)

www.savoy.de



Royal Cupcakes

Teatime bei Royal Cupcakes Copyright: Royal Cupcakes

In liebevoller Handarbeit wird hier alles, was auf die Etagere passt, selbst hergestellt. Zur „Royal TeaTime“, die man auch hier unbedingt vorbestellen muss, gibt es Mini-Quiche, klassische Gurkensandwiches mit Frischkäse, kleine Tartine und natürlich Scones, mit Clotted Cream und einer Marmeladen-Auswahl. Es gibt sogar eine vegetarische Variante, der Wunsch muss bei der Reservierung angegeben werden.

Zum High Tea gibt es natürlich auch hier Tee – was sonst – von Schwarztee, über Minze, Früchte und Rooibos bis zum Grüntee.

Preise: Alles komplett für 15 Euro pro Person.

Royal Cupcakes, Venloer Straße 425b in 50825 Köln. Die Tea Time gibt es immer von Freitag bis Sonntag nach Voranmeldung (mindestens vier Tage vorab per Mail an: info@royalcupcakes.de. Das Café ist geöffnet Mo – Mi geschlossen, Do – So: 12 – 18 Uhr.

www.royalcupcakes.de

Schloss Bensberg

Die vorab zu reservierende Tea Time im Grandhotel Schloss Bensberg (ab 29 Euro pro Person) wird in der eleganten Lobbybar serviert. Pianoklänge gluckern durch die Räume, die Sofas sind bequem, der Tee ist von Ronnefeldt. Ein Kännchen ist pro Nase vorgesehen. Man kann auch Kaffee oder heiße Schokolade wählen.



Zwei teilen sich die Gaben auf der Etagere: wohlschmeckende Sandwiches, unter anderem mit Roastbeef oder Räucherlachs, eine Auswahl an süßem Backwerk, Clotted Cream zu zwei noch warmen Scones aus dem Glas, dazu köstliche hausgemachte Orangenmarmelade, zudem ein paar Kekse, Brownie oder Cheesecake. Verspricht man sich von fünf Sternen zu viel? Hier ist das Besondere auf jeden Fall: Zu Gast im Schloss ist man eben nicht jeden Tag.

Preis: 45 Euro pro Person, 54 Euro mit einem Glas Champagner



Grandhotel Schloss Bensberg, Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach.Tea Time wird samstags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr in der Lobbybar serviert. Reservierung: 02204/42906

www.althoffcollection.com

Daisys Tea Room&Garden

Very british: Daisys Tearoom & Garden in Zündorf Copyright: René Denzer

Der Duft nach ofenwarmen Scones und frisch aufgebrühtem Tee versetzt Gäste in Köln Zündorf ganz ohne Flugreise nach Großbritannien: Im „Daisys Tea Room&Garden" kann man eine echt britische „Tea-Time" genießen. Der berühmte „High Tea" besteht aus einer Kanne Tee und einer prächtig gefüllten Etagere mit hauchdünnen Sandwiches, frisch gebackenen Scones, Erdbeermarmelade, Clotted Cream und kleinen Küchlein. In dem gemütlichen Innenraum des kleinen Fachwerkhäusschens fühlt man sich dann schon fast wie in einem englischen Cottage – besonders, wenn es draußen regnet. (chy)

Daisys Tearoom & Garden, Gütergasse 21, 51143 Köln, Tel.: 02203 8067834; Öffnungszeiten: Di-Fr: 9 bis 18 Uhr, Sa, So, feiertags: 9.30 bis 18 Uhr, Mo Ruhetag

www.daisys-cafe.de

Schloss Drachenburg

Tea Time wie bei der Queen? Das geht auch in Köln. Copyright: Getty Images

Als die ersten englischen Reisenden ab Ende des 18. Jahrhunderts den Rhein und das Siebengebirge als neue Reiseroute für sich entdeckten, hatten sie ihre Tea Time natürlich mit im Gepäck. Lord Byron etwa, der englische Dichter der Romantik, hat den Drachenfels angeblich nie bestiegen, sondern diesen lediglich vom anderen Rheinufer aus betrachtet, ihm aber dennoch ein ganzes Gedicht gewidmet.



Heute erzählt die Hausdame Gaby Brennig auf Schloss Drachenburg bei einer zweistündigen Tea Time Tour fesselnde Geschichten über die englischen Rheinreisenden und die Rheinromantik sowie das herrschaftliche Leben auf dem Schloss. Im Anschluss gibt es eine gemeinsame Tea Time mit Scones und Muffins im historischen Blockhaus Isolde auf dem wunderschönen Gelände von Schloss Drachenburg hoch über dem Rhein.



Preise und Tipp: Die öffentlichen Tea Time Touren (10 Euro, plus Eintritt 7/5 Euro) sind schnell ausgebucht, man kann aber auch für bis zu 15 Personen eine private Tour buchen, die kosten insgesamt 200 Euro, plus Eintritt,

Schloss Drachenburg, Drachenfelsstr. 118, 53639 Königswinter, 02223 901 97 0

www.schloss-drachenburg.de

