Ob ein gemütlicher Bummel, oder eine Schnäppchenjagd - wer in der Stadt unterwegs ist, sollte sich zwischendurch auch mal eine Pause gönnen.

Wir haben ein paar Tipps für Sie rausgesucht, bei denen Sie während der Shopping-Tour gut auftanken können, um nicht völlig schachmatt und schlecht gelaunt durch die Kaufhäuser zu stürmen. Denn in der Innenstadt kann man sich vom Shoppen und Bummeln wunderbar in einem der zahlreichen Cafés oder Restaurants erholen. Julia Floß hat einige Lokale in der Innenstadt für uns besucht.



Lieblingsorte in der Kölner Innenstadt für eine Stärkung beim Shopping-Bummel:

The Coffee Gang

Julia Floß genießt ihren Kaffee bei The Coffee Gang. Copyright: Bause

Allein das Wort Filterkaffee sorgt bei mir für nervöses Augen- und Magenzucken. In meiner Familie wird Kaffee nicht bloß als morgendliche Beschleunigungsmaßnahme konsumiert, nein, er wird immer getrunken. Zu jeder Tages- und Nachtzeit steht eine große Thermoskanne bereit. Egal ob als Durstlöscher oder als komplementierendes Getränk zum Wurstbrötchen – Kaffee ist das Getränk der Stunde.

Der Geruch von Kaffee...

Der Geruch dieses lauwarmen Gebräus, der seit Stunden in der gummierten Kanne vor sich hin vegetiert, ist mein Proust'sches Madeleine. In diesen deutschen Beamten-Kaffee verirrt sich auch niemals ein Schlückchen Milch oder gar ein Würfel Zucker. Kaffee ist nur gut, wenn der Löffel quasi stehen bleibt: schwarz, bitter und vor allem sauer. Auf die Frage, ob ihre Mägen möglicherweise teflonbeschichtet seien, geben meine Eltern die immer gleiche Antwort: ein gutmütiges Lächeln und dieser „Komm du erstmal in unser Alter, Fräulein“-Blick.

„Kaffee ist eine Frucht“

Filterkaffee ist in der Koffein-Szene aber tatsächlich der neue heiße Scheiß. Coldbrew, slowbrew, Aero-Press – man könnte fast meinen, der Siebträger hätte bald ausgedient. Micki und Sina Assadi sehen das glücklicherweise anders.

Julia Floß' Lieblingsort Anzeige Im Café Osterspey wird deutsche Kaffeekultur zelebriert

Die Inhaber der Coffee Gang lernten sich und die hohe Form der Kaffeekultur im fernen Australien kennen. „Kaffee ist eine Frucht. Es war unglaublich, plötzlich Blaubeer- und Erdbeertöne darin zu schmecken“, schwärmt Sina. Für dieses Geschmackserlebnis dürfen die Bohnen aber nicht überröstet werden, wie es seit Generationen landauf, landab üblich ist.

Hausmischung

Die Coffee Gang lässt die Bohnen für ihren home blend (ihre Hausmischung) schonend hell rösten. Die drei Bohnenmischungen für den Filterkaffee wechseln regelmäßig. Jetzt bitte nicht genervt die Augen verdrehen, da wird nicht die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Bei der Coffee Gang wird niemand, der das nicht ausdrücklich möchte, in Vorträge über Röstgrade und Brühverfahren verwickelt.

Kolumbianischer Filterkaffee für Mutige

Man wird an der Theke nicht mit Fragen zu seinem üblichen Kaffee-Trinkverhalten gelöchert und kann problemlos Cappuccino und selbstgebackenen Käsekuchen ordern. Ganz Mutige stellen sich ihrem Kindheitstrauma und probieren kolumbianischen Filterkaffee, ohne Milch und Zucker. Der ist ganz mild, nussig, wenig bitter und einen Hauch schokoladig. Mir fehlte lediglich die Thermoskanne.

The Coffee Gang, Hohenstaufenring 19, 50674 Köln, ☎ 0221/78965641, Öffnungszeiten: Di bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 9.30 bis 18 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

www.thecoffeegang.de

Café Lichtenberg

Autorin Julia Floß im Cafe Lichtenberg. Copyright: Stefan Worring

Einer der schlimmsten Sätze meiner Kindheit war: „Kind, du brauchst eine Übergangsjacke.“ Das darauf folgende familiäre Desaster lief immer nach dem gleichen Schema ab: Samstags in der Fußgängerzone – im Orkus des Familienausflugs. Die Zankerei ging schon am Frühstückstisch los, spätestens im Parkhaus brüllten sich weite Teile meiner Familie an.

Shoppen und Chillen

Meine Mutter wollte „Etwas ’was die nächsten Jahre hält“ und ich H&M. Meine große (damals pubertierende) Schwester konnte sich natürlich nicht in der Öffentlichkeit mit ihrer voll peinlichen Familie sehen lassen, schmollte fortan und fand alles total zum Kotzen. Mein Vater ergab sich seinem Schicksal und trottete, kurz vor der Selbstaufgabe, dem Zeter und Mordio schreienden Haufen hinterher.

Clubsandwich im Café Lichtenberg. Copyright: Worring

Wie meine Mutter diesen ganzen Affenzirkus durchstand, ist mir bis heute ein Rätsel. Zwischendurch gab’s Pizzazunge auf die Hand und das Highlight des Tages war der Cheeseburger im goldenen M. Wir reden hier über die frühen Neunziger, da war Fast Food noch etwas Besonderes. Auf der Rückfahrt waren alle zu erschöpft um weiter zu zanken – Familie eben.

Produkte vom Demeter-Hof

Das Café Lichtenberg ist ein Ort, der Familien mit ähnlichen Erfahrungen helfen könnte – Essen verbindet ja schließlich. Es bezieht seine Produkte vom Goldberger Hof in Dormagen und einem gemeinsamen Gemüsebauprojekt mit der Alexianer Klostergärtnerei. Die Menükarte ist ausführlich und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Bis 12 Uhr gibt es köstliche und vor allem sättigende Frühstücksvariationen, sonntags steht im Sommer von 10 bis 14:30 Uhr ein opulenter Brunch an.

Nach 40 Jahren Anzeige „Café Krümel“ in Köln-Sülz bekommt neuen Betreiber von Maria Garnbino

Täglich neues Mittagsangebot

Täglich wechselt das Mittagsangebot. Der Kuchen ist hausgemacht und die Abendkarte tänzelt zwischen mediterran und asiatisch. Mein Favorit, das Club Sandwich, beruhigt die Gemüter. Während die Eltern endlich tief durchatmen und sich mit Cappuccino (oder Rieslingsekt der Hausmarke Hahnmühle) auf die nächste Runde vorbereiten können, bekommen die pubertierenden Nervensägen glutenfreien Kuchen (einer steht immer zur Auswahl), vegane Burger und können Selfies neben den ausgefallenen Kronleuchtern machen. (#vollarty)

Ach Mutter, wir hätten uns so viel ersparen können. Und ja, du hattest natürlich Recht mit „Qualität vor Quantität“. Es tut mir leid. (#sorry)

Café Lichtenberg, Richmodstraße 13, Köln, 0221/2067251, Öffnungszeiten: Mo - Sa : 10 - 23 Uhr, Frühstück 10-12 Uhr; Warme Küche von 12-22 Uhr, Sonntags & Feiertags geschlossen www.cafelichtenberg.de

Kunstbruder am Rudolfplatz

Julia Floß im „Kunstbruder“ am Rudolfplatz Copyright: Rakoczy

Eigentlich hätte ich das starke Bedürfnis, hier jetzt einfach 20 mal hintereinander zu schreiben: „Bitte ausprobieren. Der Laden ist fantastisch.“ Das würden die Kollegen allerdings nicht durchwinken und wäre auch ein bisschen dünn.

Also von vorne: Das Restaurant beziehungsweise die Galerie „Kunstbruder“ versteckt sich im Souterrain. Einen Keller so hell und einladend zu gestalten, grenzt an ein Wunder. Die Wände wurden von Streetart-Künstlern gestaltet, in jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Das wirkt nie wie ein quietschbuntes Sammelsurium überambitionierter Spraydosen-Liebhaber, sondern geschmackvoll und inspirierend.

Schmeckt's, Frau Floß? Anzeige Was der „Mainzer Hof“ neben Schnitzel und Karneval gut kann von Julia Floß

Die Gäste sitzen entweder auf eleganten 60er-Danish-Design-Stühlen oder versinken in wunderhübsch bezogenen Sesselchen. (Obacht: Nach dem Genuss des geschmorten Lamms laden diese neckischen Polstermöbel mit sirenenartiger Überzeugungskraft zu einem kleinen Nickerchen ein. Sie sind hiermit gewarnt – bitte bewahren Sie die Contenance und schnarchen nur leise.)

Die Künstler und Inhaber Diana Chyk und Tanveer Taneen haben nicht nur Wert auf Raumgestaltung und Siebträgermaschine gelegt, das Konzept stimmt bis ins Detail. Die Cocktailauswahl ist erlesen und die entsprechenden Getränke, die nach ein wenig Wartezeit den Tisch erreichen, sind so präzise abgeschmeckt, dass es sehr viel Selbstbeherrschung kostet, das Glas nicht augenblicklich zu leeren.

Überall Kunst, sogar auf dem Teller

Kommen wir zur Küchenleistung: Kunst an den Wänden, Kunst im Glas, Kunst auf dem Teller. Die Wachtel ist zwar etwas umständlich zu essen, aber auf den Punkt gegart und das unglaublich vielschichtige Sößchen möchte man ungeniert vom Teller lecken. Dazu werden pfannengeröstetes Brot und luftiger Duftreis gereicht. Das Lamm ist zart-saftig geschmort. Der Fleischgeschmack steht im Vordergrund und wird von Kardamom, Ingwer und Bischofskraut perfekt abgerundet.

Kichererbsen-Currys machen glücklich

Sowohl Geschmack, als auch Textur des Kichererbsen-Currys machen glücklich: sämig mit Biss, der Ingwer bringt eine gewisse Schärfe, Tomate, Kreuzkümmel und Nelken wirken beschwichtigend. Ich könnte stundenlang so weiter machen, von fruchtigen Süßkartoffeln über buttrige Auberginen bis zu würzigen Teigtaschen und einer unverschämt samtigen Tarte au Chocolat. Also kürzen wir die Geschichte doch einfach ab: Bitte ausprobieren. Der Laden ist fantastisch.

Kunstbruder, Händelstr. 51, 50674 Köln, ☎ 0221/22200146, Öffnungszeiten: Mo-Do 12 bis 22 Uhr, Fr+Sa 12 bis 1 Uhr, So 15 bis 22 Uhr

www.kunstbruder-restaurant.de

Bad Ape

Bei Bad Ape stehen die Sandwiches im Vordergrund. Copyright: Jörn Neumann

Bad Ape, das sind Eileen Lehr und Moritz Ochsenbauer. Die zwei kreativen Gastronomen setzen auf Innovation und Selbermachen. Vom Firmenlogo über das Interieur bis hin zum eigens entwickelten Brot, alles trägt ihre ganz persönliche Handschrift. Kleine Cafés mit Stullen, Tagessuppe und Salatvitrine sprießen wie Pilze aus dem Boden.

Ich schätze diese Entwicklung zwar sehr, wurde aber auch schon häufig enttäuscht, weil die Betreiber dann doch keinen blassen Schimmer von Gastronomie haben. Dann schmeckt der Couscous Montags köstlich und Mittwochs ist er fad, der Service ist restlos überfordert und es wurde offensichtlich mehr Energie in die Planung der Inneneinrichtung investiert als in die Speisekarte.

Bad Ape setzt sich vor allem durch Professionalität und die entsprechend hohe Produktqualität von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Moritz und Eileen planen die Karte so, dass die benötigten Lebensmittel optimal verwertet werden und brechen Zubereitungsarten aus der Spitzengastronomie auf ein mainstream-taugliches Level herunter.

Sandwiches à la carte

Bei den Affen stehen die Sandwiches im Vordergrund. Das Brot hat die perfekte Konsistenz zwischen knusprig und fluffig. Die Ochsenbrust ist zart, die Zwiebel nicht zu süß. Erbse, Kräuter und knackig-scharfer Rettich bringen Frische und Aromenvielfalt. Ähnliches gilt für das Smoked Chicks Apewich.

Das dezent gerauchte Hühnchen passt hervorragend zur Frucht. Der Kohl bringt Biss und Sesam-Aioli, Mandeln und Pinienkerne verbinden alles zu einem komplexen Gericht. Das Special-Sandwich und die Suppe wechseln alle zwei Wochen, die Salate täglich. Bei den umliegenden Büros hat sich das Restaurant natürlich rumgesprochen und ab 12 Uhr flattern die Großbestellungen zur Tür herein. Einziger Wermutstropfen: Es gibt gefühlt circa fünf Sitzplätze.

Bad Ape, Alte Wallgasse 2a, 50672 Köln, 0221 97586510

Öffnungszeiten: Do-Sa: 12 bis 17 Uhr

www.bad-ape.de

Asia Shop und Sweet Sushi

Julia Floß an einem ihrer kulinarischen Lieblingsorte: Der Asien Shop. Copyright: Max Grönert

Der gemeine Deutsche isst mittags warm: 12 Uhr, große Portion, viel Sauce, gerne frittiert – muss ja schnell gehen. Eine weitere relativ deutsche Eigenheit (die jeden Gastronomen in den Wahnsinn treibt): Der zwanghafte Wunsch nach Auswahl. Auch wenn in 95 Prozent aller Fälle bereits sonntags feststeht, was donnerstags gegessen wird, der deutsche Esser braucht einfach diese fünf bis acht Minuten „Ich weiß nicht, vielleicht probiere ich heute ja mal was anderes. Kann ich das auch mit anderen Beilagen haben?“-Smalltalk im dicksten Mittagsgeschäft.

Grace Manurung betreibt kulinarische Erziehung und sollte allein dafür schon einen Orden vom Hotel- und Gaststättenverband bekommen. In ihrem kleinen Asien-Shop, unweit der Ehrenstraße, gibt es genau ein Mittagsgericht (plus vegetarischer, meistens veganer Variante). Dieses wechselt täglich, wird immer frisch zubereitet und schmeckt jedes Mal köstlich.

Das Gemüse ist knackig, der Reis hat den idealen Garpunkt und die Saucen gehören in die Abteilung „Seelenbalsam“: fruchtig, cremig, leicht scharf und voller Aromen. Die Wochenkarte wird ausschließlich über soziale Medien verkündet. Bis 15 Uhr gibt es indonesische und thailändische Küche. Grace eröffnete ihren Laden als Lebensmittelgeschäft und fing irgendwann an, „so’n bisschen zu kochen“. Die Nachbarschaft weiß längst um die Qualität ihrer Küche und rückt auf den Getränkekisten eng zusammen. Grace, hör’ bitte nie auf, deine Kundschaft kulinarisch zu erziehen. Danke für deine Missionsarbeit.

Kleine Wickelkunstwerke im Sweet Sushi

Zwei Straßen weiter, in der Nähe des Neumarkts, geht’s zwar weniger pädagogisch wertvoll, aber genauso so lecker zu. Im Sweet Sushi herrscht immer Platzmangel, aber aussichtslos ist die Situation nie. Die Karte reicht von klassischen Sushi-Kompositionen bis zu außergewöhnlichen Knusper-Varianten.

Die frischen Zutaten werden in einer Höllengeschwindigkeit vor den Augen der Gäste zu kleinen Kunstwerken gewickelt. Die Auswahl ist unfassbar groß und sprengt eigentlich jede Mittagspause. Ich bleibe also meinem Liebling, dem marinierten Aal treu und bestelle jedes Mal den Matsu-Teller – typisch deutsch eben.

Die Wochenkarte im Asien-Shop wird ausschließlich über soziale Medien verkündet. Copyright: Max Grönert Lizenz

Asien-Shop

Albertusstr. 7, 50667 Köln, 0221 / 2574803, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 12 bis 15 Uhr

www.asien-shop-koeln.de

Sweet Sushi

Auf dem Berlich 11 - 50667 Köln - 0221 / 290 269 85, Öffnungszeiten: Mo. bis Sa.: 11.30 bis 23 Uhr, So: 12 bis 22 Uhr

https://www.facebook.com/pages/Sweet-Sushi/132764046775873