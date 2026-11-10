Verfilmung von Bestseller „Identitti“„Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in großen Rollen“

Eine Studentin findet ein altes Foto – und löst damit einen Skandal aus. Saraswati, gefeierte Professorin, die sich als „Person of Colour“ ausgibt, ist in Wahrheit weiß. Nivedita, bekannt als Podcasterin „Identitti“, deckt die Lebenslüge auf. Das Bild landet in den sozialen Medien, ein Shitstorm bricht los.

Diesen Stoff hat Regisseurin Randa Chahoud („Deutschland 89“) nach einem deutschen Bestsellerroman von Mithu Sanyal aus dem Jahr 2021 verfilmt. Am Montag feierte die Campus-Komödie „Identitti“ ihre Kölner Premiere im Rex am Ring. Im Kino läuft der Film ab dem 12. November.

Im Mittelpunkt steht Nivedita (Amanda Babaei Vieira). Während in Presse und Netz die Entlassung der Professorin (Stephanie Eidt) an der Universität Düsseldorf gefordert wird, sucht sie nach den Motiven für den jahrelangen Betrug.

Dabei begegnet sie Kaali, ihrem Alter Ego, gespielt von Rapperin Sabrina Setlur, die hier ihr Leinwanddebüt gibt. Nivedita muss nicht nur Saraswatis Identität hinterfragen, sondern auch ihre eigene.

Die Darstellerin von Nivedita fasst den Film so zusammen: „Wenn Sie Lust auf eine anarchistische, vielarmige Göttin haben und auf Shitstorm-Dynamiken und die absolute Verwirrung einer Mixed Person in Deutschland, dann ist ‚Identitti‘ was für Sie.“

Der Film ist fast vollständig weiblich besetzt. Für Stephanie Eidt ist das bemerkenswert. „Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in großen Rollen, in Charakterfiguren, die jetzt nicht Mutter und Gattin oder Tochter sind, sondern eben einfach selbstbewusste Frauen, die im Leben stehen“, sagte sie bei der Premiere. Eine Figur wie Saraswati zu spielen, sei „ein Geschenk“.

„Identitti“ läuft ab dem 12. November 2026 in den Kinos.