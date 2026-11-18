Die Sonne scheint, ein kühles Getränk in der Hand, die Nachbarschaft steht auf der Straße – endlich wieder Straßenfest!

Kölner Straßenfeste sind eine beliebte und lebhafte Tradition in unserer wunderschönen Stadt. Sie bieten den Kölnerinnen und Kölnern die Möglichkeit, sich zu versammeln, zu feiern und das pulsierende Leben der Straßen in der Rheinmetropole bei einem Kölsch zu genießen.

Noch stehen nicht alle Zeiten und Details der Straßenfeste fest. Wenn es weitere Informationen gibt, werden wir sie hier nach und nach veröffentlichen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Straßenfeste, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und/oder gelistet wurden. Wenn Sie uns auf ein Straßenfest oder weitere Infos hinweisen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Straßenfeste in Köln: April 2027

16. bis 18. April 2027: Promenadenfest am Rheinufer, Konrad-Adenauer-Ufer / Hohenzollernbrücke, Fr. 13–21, Sa. 12–21, So. 12–20 Uhr (voraussichtlich)

Straßenfeste in Köln: Mai 2027

6. bis 9. Mai 2027: Frühlingsfest auf der Rheinuferpromenade, Rheinuferpromenade, Do. 11–22, Fr. 13–21, Sa. 11–21, So. 11–20 Uhr (voraussichtlich) 8. bis 9. Mai 2027: Bunt im Carrée, Quartier B, Venloer Straße 769, Bickendorf 14. bis 17. Mai 2027: Trauben- und Hopfenfest Dellbrück, Marktplatz Dellbrück (An der Kemperwiese) 28. bis 30. Mai 2027: Deepejasser Kirmes, Mauritiuskirchplatz, Fr. ab 17.30, Sa. ab 14, So. ab 14 Uhr

Straßenfeste in Köln: Juni 2027

5. bis 6. Juni 2027: Musikfestival Rath/Heumar, Kurt-Henn-Platz 12. bis 13. Juni 2027: Südstadtfest, Bonner Straße zwischen Bonner Wall und Chlodwigplatz 12. Juni 2027: Dünnwalder Musiknacht, verschiedene Locations in Köln-Dünnwald, 20–24 Uhr

Straßenfeste in Köln: Juli 2027

Verkaufsoffener Sonntag im Veedel Sülz. Anlass ist das Straßenfest „Bunt im Carrée“ auf der Berrenrather Straße. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

2. bis 4. Juli 2027: CSD-Straßenfest, Heumarkt und Alter Markt, Fr. 16–23, Sa. 12–23, So. 12–22 Uhr (voraussichtlich)

Straßenfeste in Köln: August 2027

6. bis 8. August 2027: Kölner Bierbörse, Rheinpromenade am Konrad-Adenauer-Ufer, Fr. und Sa. 15–24, So. 13–20 Uhr (voraussichtlich) 7. bis 8. August 2027: Deutz feiert!, Deutzer Freiheit, Sa. und So. ab 13 Uhr (voraussichtlich) 14. bis 15. August 2027: Straßenfest auf der Venloer Straße in Ehrenfeld, Venloer Straße, Sa. 14–22, So. 11–21 Uhr (voraussichtlich) 21. bis 22. August 2027: Straßenfest im Agnesviertel, Neusser Straße zwischen Ebertplatz und Agneskirche, Sa. 11–22, So. 11–21 Uhr (voraussichtlich) 28. bis 29. August 2027: Lindenthaler Sommerfest, Dürener Straße, jeweils ab 11 Uhr (voraussichtlich)

Straßenfeste in Köln: September 2027

Marita Köllner sorgt für Stimmung auf dem Severinskirchplatz. „Dä längste Desch vun Kölle“ im Vringsveedel. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser